Fiera Agricola: all’A1Expò dal 10 al 12 marzo. Caturano: Transizione ecologica e tutela del nostro patrimonio enogastronomico.

Al Polo Fieristico A1Expò, torna come ogni anno Fiera Agricola, l’evento dedicato agli agricoltori, agli allevatori ma anche a tutti gli operatori che vivono il mondo agricolo e allevatoriale a 360 gradi.

Fiera Agricola è riconosciuta tra le manifestazioni più importanti in Italia, l’unica del comparto che si svolge al Sud e si suddivide in quattro macroaree tematiche: macchinari, zootecnica, energie rinnovabili ed enogastronomia.

Tra gli enti patrocinanti di Fiera Agricola, Ris Bufala, Ente Selezionatore che si occupa principalmente del miglioramento genetico della Bufala, del benessere animale, della valorizzazione delle sue produzioni e più in generale di tutte le attività connesse all’allevamento bufalino. Durante da fiera, Ris Bufala organizzerà la Mostra Nazionale Bufalina in digitale che vede coinvolte decine di allevamenti e centinaia di esemplari bufalini unici.

“Coadiuvare i 2 obiettivi che prevedono la tutela del nostro immenso patrimonio enogastronomico e contestualmente rispettare le direttive dell’Unione Europea sulla transizione ecologica: è questa la sfida. –Afferma il Presidente del Polo Fieristico A1Expò, Dott. Antimo Caturano – Non c’è alternativa, – prosegue – perché se da un lato abbiamo il dovere civico e non solo di salvare il pianeta abbassando drasticamente le emissioni di CO2, dall’altro aspetto abbiamo l’onere e l’onore di tutelare una ricchezza unica al mondo che corrisponde al nostro patrimonio. L’Italia ed in particolar modo la Campania, possono vantarsi di primati ineguagliabili che fortificano sempre più il marchio Made in Italy, al primo posto nell’Olimpo della DOP economy con oltre 300 prodotti Food DOP, IGP, STG attualmente riconosciuti, che conferiscono il primato mondiale al nostro Paese. Il tutto, – conclude il presidente – c’è un percorso di digitalizzazione che va fortemente sostenuto ed integrato alle tradizioni secolari dell’agricoltura e dell’allevamento nostrano.”

Non hanno fatto mancare la loro vicinanza a Fiera Agricola la Regione Campania, fortemente sostenuta dall’Assessore all’agricoltura, Nicola Caputo e dal Consigliere Regionale Vincenzo Santangelo, l’ ICQRF grazie all’impegno del Direttore Salvatore Schiavone, il Comune di San Marco Evangelista, DiStABiF – Università della Campania Luigi Vanvitelli, Confcooperative Fedagripesca Campania, il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala, l’Inail di Caserta, Casartigiani di Caserta, Uila, Copagri ed il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno

IL PROGRAMMA

A Ris Bufala il compito di inaugurare la sala convegni di Fiera Agricola, venerdì alle ore 10:00, con il convegno “La bufala al centro” dove interverrà il Direttore, Angelo Coletta che aprirà i lavori. Si parlerà di demografia della bufala mediterranea, tracciabilità del latte bufalino ed i nuovi sistemi all’avanguardia di produzione. Come rappresentanza istituzionale, la presenza dell’On.le Marco Cerreto, Capogruppo in XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei deputati ed il Sen. Luca De Carlo – Presidente 9° Commissione Permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare);

Alle 14 il corso Benessere Animale organizzato ancora da Ris Bufala;

Alle 14:30 il convegno “Il valore della cooperazione nello sviluppo della filiera agroalimentare: aggregazione, qualità, innovazione, sostenibilità” organizzato da Confcooperative Fedagripesca Campania;

A seguire, alle 16:30 “I canali di bonifica idraulica e le reti irrigue collettive – Una straordinaria risorsa del territorio agricolo. Il Mondo agricolo si confronta sulle grandi opportunità di sviluppo che le infrastrutture consortili offrono” organizzato dal Consorzio generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

Sabato mattina, alle 10:30, spazio alla “Rete delle città Marciane” organizzato dal Comune di San Marco Evangelista;

Contestualmente, si terrà la presentazione del Bando ISI 2022 organizzato dall’INAIL Caserta;

Alle 16:30, il convegno “Innovazione e agricoltura: sfide ed opportunità” a cura del Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Forestali – DiSTABiF – Università della Campania Luigi Vanvitelli;

A concludere la giornata di sabato 11 marzo, alle 17:00 lo show dei campioni purosangue arabi da morfologia organizzato da Fontanella Magic Arabians.

All’ultimo giorno della XVI edizione di Fiera Agricola, si terrà la premiazione della “Mostra nazionale bufalina digitale”, a cura di Ris Bufala mentre la sala convegni chiuderà l’attività alle ore 15:00 con la presentazione della piattaforma “Navighiamo insieme su Affare Trattore” organizzato dal portale d’informazioni Affare Trattore.

Gli orari di accesso ai visitatori di Fiera Agricola sono:

da venerdì 10 a domenica 12 marzo 2023, dalle 9:00 alle 19:00, presso il Polo Fieristico A1Expò, Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud).

