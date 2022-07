Findus, Felix Fröhner nuovo General Manager per l’Italia.

Findus annuncia di avere nominato Felix Fröhner come nuovo General Manager per l’Italia.

Classe 1972, di origine tedesca ed entrato a far parte di Nomad Foods (Gruppo proprietario del marchio Findus) nel 2015, Fröhner ha ricoperto per 5 anni il ruolo di General Manager Austria, portando l’azienda a 5 anni consecutivi di crescita. Nel 2021 è stato a capo dell’integrazione commerciale del cluster Adriatics, la divisione acquisita dal gruppo Fortenova nello stesso anno. Prima di entrare nel gruppo Nomad Foods, Felix Fröhner ha lavorato per 15 anni in P&G, ricoprendo vari ruoli di prestigio in Marketing e Sales.

“Sono molto orgoglioso del nuovo ruolo che l’azienda ha scelto di affidarmi e sono pronto ad affrontare questa nuova sfida – ha dichiarato Fröhner – L’Italia è un mercato chiave per il gruppo, con una grande storia, e il mio principale obiettivo sarà quello di continuare a offrire ai consumatori dei prodotti sempre più buoni, salutari e sostenibili. Per farlo credo sia fondamentale creare un ambiente lavorativo stimolante e mi adopererò affinché ogni persona possa essere messa nelle condizioni di poter esprimere il meglio di sé”.

Felix Fröhner, che acquisisce la carica di General Manager Italia, riporterà direttamente a Steven Libermann, Managing Director Southern Europe (che unisce Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Svizzera) and Head of Global Sales.