Findus Green Cuisine vince il premio “Eletto Prodotto dell’Anno” 2022 – in arrivo anche la cotoletta chickenless.

Burger, polpette ma anche nuggets vegetali e più recentemente gli iconici bastoncini privi di pesce. Sono questi i prodotti plant based proposti da Green Cuisine, la gamma verde lanciata da Findus nel 2020, vincitrice del Premio “Eletto Prodotto dell’Anno” nella categoria surgelati plant based. L’importante riconoscimento all’Innovazione è basato esclusivamente sul voto di più di 12.000 consumatori* attraverso la più importante ricerca di mercato sull’Innovazione in Italia, lo strumento che permette alle aziende di conoscere l’opinione dei propri consumatori, aiutandole a rispondere in modo sempre più puntuale alle loro esigenze.

La linea Findus Green Cuisine, pensata per chi vuol ridurre il consumo di proteine animali ed è in cerca di alternative a basso impatto ambientale, senza rinunce in fatto di gusto e nutrienti, ha ottenuto infatti uno straordinario successo raggiungendo nel 2021 il 25% del mercato nel segmento “meat free” e toccando i 560mila consumatori nel segmento. Un risultato in linea con la spesa degli italiani, sempre più green: nell’ultimo anno il mercato vegetale è stato infatti acquistato da oltre la metà delle famiglie italiane (55%), con una frequenza di acquisto di circa 10 volte l’anno (indagine GfK Consumer Panel 2022).

“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo ambito premio con la linea Green Cuisine – commenta Steven Libermann, General Manager Findus Italia – i consumatori italiani hanno apprezzato la nostra proposta che si rivolge a tutti, non solo a chi segue una dieta vegetariana o vegana, ma a chiunque voglia adottare scelte più sostenibili a tavola ma senza scendere a compromessi in fatto di gusto. Stiamo investendo molto in termini di ricerca e sviluppo su questo brand e abbiamo l’ambizione di arrivare, a livello di Gruppo, ad un giro d’affari di 200 milioni di euro con Green Cuisine entro il 2025 e di passare da 2,5 miliardi a 3 miliardi di fatturato, includendo anche il pesce e la verdura, che rappresentano il core business dell’azienda.”

Findus supporta il premio “Eletto Prodotto dell’Anno” con azioni su più canali di comunicazione (social, punto vendita, packaging, influencer activity, ecc).



LA LINEA GREEN CUISINE SI AMPLIA CON UNA NOVITÀ: ARRIVANO LE COTOLETTE VEGETALI, TUTTO IL GUSTO DELLA CARNE BIANCA MA CON MENO GRASSI SATURI

Oggi la linea Green Cuisine è pronta a scommettere sempre di più e lancia una novità che va da ampliare l’offerta delle alternative vegetali alla carne bianca: le nuove Cotolette Vegetali.

A scaffale a partire dalla fine di aprile 2022, le nuove cotolette vegetali: buone, nutrienti e sostenibili, realizzate con le proteine del frumento che vengono estratte, ricettate ed avvolte in una croccante panatura. Sono perfette se accompagnate con insalata o con le salse, come la classica cotoletta di pollo, e sono fonte di proteine e fibre, con il 50% di grassi saturi in meno rispetto alle classiche cotolette di pollo più vendute sul mercato. Facili da preparare, possono essere cucinate in pochi minuti in padella e sono perfette anche in forno. Per il pack viene utilizzata carta riciclabile e proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate (certificazione PEFC).

*Ricerca su 12.000 consumatori svolta da IRI, su selezione di prodotti venduti in Italia. prodottodellanno.it cat. Surgelati plant based.