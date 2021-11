Findus presenta Delizie D’Amare, pesce da pesca sostenibile.

Oggi oltre un terzo degli stock ittici mondiali è sovrasfruttato (Fao 2020) e la percentuale è destinata a crescere con l’aumentare della popolazione. In questo scenario, la gestione efficace delle risorse ittiche appare fondamentale così come il rispetto degli standard più rigorosi.

In concomitanza con la Settimana della Pesca Sostenibile – promossa da Marine Stewardship Council per la prima edizione dal 1° al 7 novembre 2021 – Findus, azienda leader in Italia nel settore dei surgelati, lancia una novità di gamma per il Pesce Ricettato: arrivano le Delizie D’Amare, gustosi filetti di merluzzo grigliato condito in due varianti in Salsa al Pomodoro e Basilico e in Salsa al Limone e Rosmarino, pronti in soli 6 minuti e ideali per preparare ricette di secondi piatti dal gusto mediterraneo. Due varianti sfiziose da portare in tavola, fatte con 100% filetti di merluzzo d’Alaska da pesca sostenibile e certificata MSC, in confezione di carta riciclabile certificata PEFC.

Findus ha a cuore la salute e la salvaguardia degli oceani e delle loro risorse, per questo le modalità di pesca e di approvvigionamento giocano un ruolo importantissimo. Perché i prodotti siano certificati con il marchio blu di pesca sostenibile MSC è necessario che rispettino 3 principi cardine lungo tutta la filiera: la pesca deve lasciare in mare abbastanza pesci per permettere loro di riprodursi, affinché l’attività di pesca possa proseguire nel tempo; la pesca deve essere effettuata in modo da minimizzare il suo impatto, consentendo alla flora e alla fauna marina di prosperare; la pesca deve essere gestita dalle aziende in modo responsabile e nel rispetto delle leggi vigenti. Oggi oltre il 95% della produzione complessiva di pesce Findus è certificata MSC e ASC, con l’obiettivo di arrivare al 100% entro il 2025.

La tendenza verso un approvvigionamento ittico responsabile è confermata inoltre dal rapporto annuale 2021 di MSC Marine Stewardship Council*, che fotografa come i consumatori italiani si siano orientati durante quest’anno maggiormente verso prodotti ittici a marchio blu MSC con un volume dei prodotti cresciuto del 30% rispetto allo scorso anno, pari a 10 mila tonnellate in più.

DELIZIE D’AMARE FINDUS IN DUE VARIANTI FACILI DA PREPARARE

Le nuove Delizie D’Amare in Salsa al Pomodoro e Basilico e in Salsa al Limone e Rosmarino sono preparate con 100% filetti di Merluzzo d’Alaska sfilettato ancora fresco e surgelato entro 3 ore, certificato MSC. Privi di burro e dal gusto mediterraneo, i filetti grigliati sono perfetti per essere gustati come pietanza principale o con ingredienti di accompagnamento.

*https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/about-the-msc/msc-annual-report-2020-2021.pdf?sfvrsn=1905eaf2_4

Entrambe le varianti delle Delizie D’Amare possono essere consumate previa cottura in padella (8 minuti) o nel microonde (6 minuti).

IN PADELLA: In una padella di dimensioni adeguate scaldare un cucchiaino di olio e 100ml di acqua, aggiungere una delle due Delizie d’Amare, e cuocere per 8 minuti (10 minuti per entrambe, con un cucchiaio di olio), con il coperchio a fiamma medio-alta; durante gli ultimi due minuti regolare la fiamma per ottenere la densità desiderata della salsa. Aggiungere 1-2 cucchiai di acqua verso la fine del tempo di cottura se la salsa risulta troppo asciutta.

NEL MICROONDE: Disporre una delle due Delizie d’Amare in un piatto adatto al microonde e cuocere per 6 minuti a 600W (10 minuti per entrambe). Per una resa ottimale della salsa si consiglia la cottura in padella.

Peso: 250 gr

Prezzo: 3,69 euro