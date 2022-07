Findus presenta le nuove “Delizie D’Amare”: gustose polpette di pesce e verdure, pronte in pochi minuti, 5 ricette sane e golose.

Il pesce è uno degli alimenti più versatili in cucina. Ricco di grassi omega-3, di minerali e vitamine, è un alleato prezioso della corretta alimentazione, fin da quando si è molto giovani.

Tuttavia, sono proprio i bambini a mostrare spesso una certa diffidenza e, per convincerli, è importante proporre loro il pesce in modo accattivante. Le polpette in questo caso rappresentano una buona soluzione, perfetta per un pasto condiviso in famiglia poiché piccole e rotonde, facilmente gustabili anche con le mani e divertenti da impiattare. Cucinate in padella (per una versione più golosa) o anche al forno (per una variante più leggera) e meglio se accompagnate da verdure, le polpette di pesce sono ideali per un secondo piatto nutriente e appetitoso, facile da preparare e adatto alle preferenze dei più piccoli ma anche al palato dei più grandi.

Findus lancia per questo una novità: arrivano le nuove “Delizie D’Amare”, gustose polpette preparate con pesce proveniente da pesca sostenibile e certificata MSC con aggiunta di verdure, perfette per una cena che possa stupire la famiglia ma anche gli amici. In due varianti: con Merluzzo d’Alaska, zucchine e pomodori (per un gusto mediterraneo), e con Salmone rosa e spinaci (per un sapore delicato), sono facili da preparare in padella (12 minuti), al forno (12 minuti) o nel microonde (4 minuti).



LE NUOVE DELIZIE D’AMARE IN DUE VARIANTI APPETITOSE CON PESCE E VERDURE

Cucinare le nuove Delizie D’Amare “Polpette di Merluzzo con zucchine e pomodori” e le “Polpette di Salmone con spinaci” è molto semplice e bastano pochi passaggi per entrambe le versioni.

In padella è necessario scaldare 3 cucchiai di olio e cuocere le polpette per 12 minuti a fuoco medio/basso, girandole di tanto in tanto per permettere una cottura omogenea. Infine, asciugarle su della carta da cucina prima di servire.

In forno basta disporre le Polpette su una teglia con della carta da forno, preriscaldare il forno termoventilato a 220°C, posizionare la teglia nel ripiano centrale e cuocere per 12 minuti.

Nel microonde si possono disporre le polpette distanziate tra loro su un piatto adatto al tipo di forno. Vanno poi coperte con pellicola adatta al microonde e cotte per 4 minuti a 600W. Lasciar riposare per 1 minuto prima di consumarle.

POLPETTE DI MERLUZZO CON ZUCCHINE E POMODORI

Peso: 228 gr

Prezzo: 4,59 euro

POLPETTE DI SALMONE CON SPINACI

Peso: 209 gr

Prezzo: 4,59 euro

#1 BOWL DI VERDURE COLORATE CON POLPETTE DI SALMONE E SPINACI

Un piatto unico per un pasto leggero che unisce tutto il buono delle verdure alle proprietà del salmone

Ingredienti:

1 confezione di Polpette di Salmone con spinaci

100 gr zucchina romanesca fresca

100 gr cavolo rosso fresco

100 gr carota fresca

1 cucchiaio di maionese leggera

1 cucchiaio di yogurt bianco magro

3-4 pomodori ciliegia

1 ciuffo di erba cipollina fresca

1 pizzico di sale

Qb pepe nero

Procedimento:

Preparare le polpette seguendo le istruzioni sulla confezione. Nel frattempo, tagliare a julienne tutte le verdure e metterle in una bowl. Unire maionese e yogurt in una ciotolina con l’erba cipollina tritata. Condire l’insalata con sale e pepe e adagiare le polpettine sopra. Servire accompagnando con la salsa preparata.

Consiglio:

Possono essere usate tutte le verdure che si hanno in frigo, insalate o ravanelli, più colori si mixano e più l’insalata sarà gustosa.

#2 POLPETTE DI MERLUZZO CON ZUCCHINE E POMODORI CON CREMA DI CECI SPEZIATA

Un piatto per chi ama la leggerezza ma non rinuncia ad un gusto deciso e speziato

Ingredienti:

1 confezione di Polpette di Merluzzo con zucchine e pomodori

1 confezione di ceci lessati in barattolo

2 cucchiai di olio Evo

1 pizzico di pepe nero

1 pizzico di cumino

1 ciuffetto di coriandolo fresco o prezzemolo

Procedimento:

Preparare le polpette seguendo le istruzioni sulla confezione. Scolare i ceci tenendo l’acqua di governo a disposizione. In un recipiente dai bordi alti condire i ceci con l’olio, il pepe e il cumino a piacere e frullare il tutto aiutandosi con l’acqua dei ceci per regolare la densità come si preferisce. Se si preferisce la crema calda, scaldarla usando il forno a microonde o un pentolino. Servire la crema con le polpette sopra o di lato, aggiungendo il coriandolo o il prezzemolo tritato.

Consiglio:

Versare la crema di ceci in coppette monoporzione con 1 polpetta sopra per avere un finger food perfetto per un’apericena.

#3 POLPETTE DI MERLUZZO CON PATATE NOVELLE E PISELLINI AL BURRO

Un secondo ideale, facile da preparare, per una cena condivisa in famiglia

Ingredienti:

1 confezione di Polpette di Merluzzo con zucchine e pomodori

150 gr di Pisellini Primavera Findus

250 gr di patate novelle, lessate con buccia

1 noce di burro

qb pepe

1 ciuffetto di prezzemolo fresco

1 pizzico di sale

Procedimento:

Preparare le polpette seguendo le istruzioni sulla confezione. Lessare i pisellini seguendo le istruzioni sulla confezione, tuffare le patate gli ultimi 2 minuti per riscaldarle all’occorrenza. Scolare le verdure in una ciotola, tagliare le patate in tocchetti e aggiungere il burro e il prezzemolo, condire con sale e pepe a piacere. Servire le polpette con le verdure di contorno.

Consiglio:

Per dare una nota di freschezza aggiungere una grattata di scorza di limone non trattato sulle verdure.

#4 POLPETTE DI SALMONE E SPINACI STUFATE AL LIMONE CON FAGIOLINI

Una ricetta dal sapore fresco e agrumato ideale per chi non rinuncia alla leggerezza

Ingredienti:

1 confezione di Polpette di Salmone con spinaci Findus

300gr di Fagiolini Primavera Findus

1 limone fresco

2 cucchiai di olio Evo

1 ciuffo di prezzemolo fresco

qb di pepe

1 pizzico di sale

Procedimento:

Cuocere i fagiolini come indicato sulla confezione. Preparare le polpette come indicato sulla confezione. Nel frattempo, ricavare 2 fettine dal limone e spremere il resto. Quando alle polpette mancheranno 2-3 minuti del tempo di cottura, aggiungere le fettine di limone tagliate in quarti e il succo, lasciar sfumare insieme ad un goccio d’acqua per il resto del tempo di cottura. Togliere le polpette e lasciar stringere la salsa qualche secondo per portarla alla densità preferita, aggiungendo sale e pepe a piacere. Servire fagiolini e polpette nel piatto irrorando il tutto con la salsa al limone, prezzemolo tritato e un ulteriore filo d’olio EVO a crudo.

#5 TOPOLINI DI POLPETTINE DI PESCE CON PINZIMONIO GOLOSO

Una ricetta ideale per far sorridere e divertire i più piccoli anche a tavola

Ingredienti:

½ confezione di Polpette di merluzzo con zucchine e pomodori

½ confezione di Polpette di salmone con spinaci

2 carote fresche, pelate

1 cetriolo fresco

1 cucchiaio di maionese leggera

1 cucchiaio di yogurt bianco magro

1-2 olive nere

Procedimento:

Preparare le polpette seguendo le istruzioni sulla confezione. Nel frattempo, tagliare 2 rondelle di carota per ogni polpetta, affettandole dalla parte più sottile della carota. Ridurre il resto delle verdure a bastoncini per il pinzimonio goloso e metterle in ciotoline separate. In una ciotolina mescolare maionese e yogurt. Decorare le polpette applicando delicatamente le rondelle di carota e dei piccoli triangolini di oliva nera come fossero occhi e orecchie dei topolini, usando la foto come riferimento. Servire il tutto su un vassoio.