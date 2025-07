Firme di Bufala, la nuova eccellenza dell’arte casearia campana

- pubblicità -

Un successo di pubblico e partecipazione per l’inaugurazione del primo punto vendita di Firme di Bufala, il Caseificio d’Autore nato nel cuore della Campania con l’obiettivo di offrire prodotti autentici e di altissima qualità. L’apertura si è tenuta ieri a Casal di Principe, in Via Bari 115, dove migliaia di persone hanno preso parte a una giornata di festa, cultura gastronomica e orgoglio territoriale.

Firme di Bufala è molto più di un semplice caseificio: è un’azienda familiare radicata nel territorio, che coniuga tradizione e innovazione, qualità artigianale e spirito imprenditoriale. Alla guida del progetto c’è una famiglia: NicolaSchiavone – Amministratore Delegato, Beniamino Schiavone – Direttore Generale, Francesco Schiavone – Direttore Operativo, senza dimenticare Antonietta Schiavone e tutti gli altri familiari, che contribuiscono con passione al valore identitario e sociale dell’iniziativa. Una struttura solida che punta a valorizzare la cultura della mozzarella di bufala campana e l’economia eticalocale.

A partire dalle ore 19, il pubblico è stato accolto calorosamente in un’atmosfera festosa e partecipativa. Numerosissimi i doni e gli attestati di stima ricevuti dalla famiglia Schiavone, segno tangibile dell’affetto e della fiducia che la comunità di Casal di Principe ripone in questo nuovo progetto imprenditoriale.

Il momento clou dell’evento è stato il taglio del nastro, avvenuto intorno alle 20, che ha sancito ufficialmente l’apertura di “Firme di Bufala”. Presenti all’evento anche le istituzioni locali, rappresentate dalla dott.ssa Martina Natale, Vice Sindaco, nonché Assessore con la Delega alla Cultura ed Eventi, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità e Servizi Demografici che ha preso parte attiva all’inaugurazione con un intervento molto sentito.

Durante il suo discorso, la Vice Sindaco ha lodato l’intraprendenza della famiglia Schiavone e l’impegno di Firme di Bufala nel promuovere un’economia virtuosa e radicata nella tradizione casearia del territorio. Ha inoltre partecipato al taglio della torta celebrativa e al brindisi finale, immortalato tra sorrisi e applausi.

I prodotti proposti in degustazione – dalla mozzarella di bufala alle trecce, dalle provole ai formaggi freschi – sono andati letteralmente a ruba, conquistando il palato dei presenti. Un successo straordinario che conferma l’attenzione del pubblico verso produzioni genuine, realizzate con metodi artigianali e ingredienti selezionati.

“Siamo profondamente grati per l’accoglienza straordinaria che abbiamo ricevuto dalla nostra comunità,” ha dichiarato la proprietà di Firme di Bufala. “Ringraziamo di cuore le istituzioni per il supporto, e tutti i cittadini che sono passati a trovarci. Questa inaugurazione è solo l’inizio di un lungo cammino all’insegna dell’eccellenza, della

trasparenza e dell’amore per la nostra terra.”

Con questa apertura, Firme di Bufala si propone come punto di riferimento per chi cerca prodotti caseari di qualità, lavorati con passione e nel rispetto della tradizione. Il punto vendita, situato in Via Bari 115 a Casal di Principe, sarà aperto tutti i giorni per accogliere i clienti e far scoprire loro il vero gusto della mozzarella al 100% di latte di bufala.