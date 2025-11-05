Five Guys apre nella Stazione di Piazza Garibaldi

- pubblicità -

La catena americana di hamburger di alta qualità FIVE GUYS, famosa in tutto il mondo, fa finalmente il suo ingresso a Napoli! Grazie all’accordo con Grandi Stazioni Retail, infatti, lunedì 10 novembre FIVE GUYS aprirà le porte della sua nuova sede nella stazione di Napoli piazza Garibaldi, nel cuore della città.

Fondata nel 1986 ad Arlington, in Virginia, FIVE GUYS è diventata una delle catene preferite dagli amanti degli hamburger di tutto il mondo. La sua genuinità, semplicità, freschezza, personalizzazione e trasparenza sulla qualità del cibo hanno portato il suo fascino a uno status quasi di culto.

La filosofia è semplice: ingredienti freschi e di alta qualità, niente congelatori e un numero illimitato di combinazioni di sapori. Con il modello “made-to-order”, FIVE GUYS crea un’esperienza personalizzata in cui ogni hamburger e milkshake è personalizzato in base alle preferenze del cliente.

Il primo FIVE GUYS in Italia ha aperto nel 2018 in Corso Vittorio Emanuele a Milano, seguito da locali in Via Dante (Milano), Via Torino (Milano), la stazione di Roma Termini (Roma), quella di Milano Centrale e quella di Torino Porta Nuova. Negli ultimi due anni, Five Guys si è espanso aprendo nuovi locali anche a Campi Bisenzio, Vicenza, Firenze, Venezia.

Five Guys offre ai suoi clienti 250.000 varianti di hamburger e la possibilità di ordinare oltre 100 tipi di Milkshakes.

Con 15 condimenti gratuiti e nove milkshakes da aggiungere, il cibo è personalizzabile e fresco, preparato al momento mentre si aspetta.

Con una superficie di 355 m², 60 posti a sedere all’interno e 44 all’esterno, lo store di Napoli è pronto ad ospitare tutti i partenopei e i viaggiatori di passaggio in stazione o in visita in città.

Location: Galleria Commerciale Ipogea di Piazza Garibaldi – di fronte alla stazione di Napoli Centrale

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:00

Sito web ufficiale: www.fiveguys.it

Account Instagram e TikTok: fiveguysitaly

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/FiveGuysItaly