Galbanino rafforza il legame con il territorio.

La territorialità e il legame con le comunità locali sono alla base della nuova campagna advertising di Galbanino, il buon formaggio dolce e versatile, che stimola la fantasia in cucina. L’azienda ha avviato una campagna, in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, che prevede la presenza sia online (con il coinvolgimento di food blogger) sia offline (con promozioni in volantino e presenza nei punti di vendita attraverso materiali studiati per dare forte visibilità all’iniziativa).

“Galbanino, il nostro formaggio dal gusto dolce e versatile nato negli anni ‘50, è molto apprezzato nel sud Italia -spiega Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese-. Con questo progetto abbiamo voluto valorizzare una tradizione culinaria consolidata che si lega a valori emozionali potenti. Ci piace sottolineare, inoltre, il legame che abbiamo con il sud Italia ed il riconoscimento nei confronti dei consumatori che da sempre ci premiano scegliendo i nostri prodotti”.

Nel claim “Da sempre buoni amici” si sintetizza la filosofia alla base di questa campagna sviluppata dall’agenzia di comunicazione Industria01. Il legame del brand Galbanino al territorio e alle sue tradizioni culinarie è rappresentato attraverso il filo, caratteristica principale di Galbanino. “Questo pay off -spiega Bice Guastella, direttore creativo di Industria01- intende sottolineare la storicità di Galbanino nelle quattro regioni coinvolte in questa operazione di advertising. Inoltre, si lega perfettamente alla versatilità di Galbanino e al suo utilizzo nelle ricette tipiche di questa area geografica che abbiamo voluto valorizzare coinvolgendo le food blogger del territorio”.

Ognuna di loro sarà invitata a condividere una ricetta del territorio realizzata con Galbanino. Gli ingredienti di questa attività saranno quindi versatilità e gusto, oltre che genio in cucina.