GDO, Sole 365 premiato come miglior reparto ortofrutta.

Sole 365 riceve il premio CX Store Award come miglior reparto ortofrutta per clientela soddisfatta.

Ieri pomeriggio presso EXCELSIOR HOTEL GALLIA di Milano, Sole365 è stato tra i protagonisti della prestigiosa premiazione CX STORE AWARD nell’evento organizzato da Promotion, il periodico di marketing e comunicazione focalizzato sulla customer experience e sul marketing@retail.

Il premio annuale, attribuito alle insegne con il maggior numero di clienti soddisfatti viene assegnato sulla base dell’indagine annuale CX STORE realizzata da Amagi, la società di ricerche di mercato specializzata in servizi analitici per il marketing dell’industria e della distribuzione, fondata nel 2005 dal Prof. Daniele Tirelli.

La rilevazione si impegna a fotografare a livello nazionale, per aree e per reparti, il giudizio reale di 10.299 responsabili d’acquisto intervistati, che per il 2022 hanno attribuito a Sole 365 il premio come MIGLIOR REPARTO ORTOFRUTTA PER CLIENTELA SODDISFATTA.

I consumatori, che nell’indagine CX STORE hanno dichiarato di frequentare l’insegna SOLE 365, infatti, hanno valutato il reparto ortofrutta come migliore nel rapporto qualità/prezzo rispetto al medesimo reparto di insegne concorrenti.

“Siamo orgogliosi di questo premio perché risponde alla nostra prima missione: porre al centro del lavoro quotidiano la soddisfazione del cliente. É la conferma che lavoriamo nella direzione giusta, ogni giorno, mettendo al centro i loro bisogni e l’impegno di un’offerta di alta qualità, con una selezione attenta. Il nostro lavoro è focalizzato quotidianamente alla ricerca del prodotto di stagione per garantire e mantenere sempre la promessa del miglior rapporto qualità / prezzo. Soprattutto in questo periodo, soddisfare il bisogno del consumatore con il giusto prezzo è un’esigenza imprescindibile.”

Afferma Antonio Apuzzo, il Direttore Commerciale ed Organizzativo di Ap Commerciale, ospite dell’evento per ritirare il premio CX Store Award per Sole 365 Sole365 è una catena di supermercati presente in tutta la Campania dal 2013, che oggi conta 48 punti vendita in rete diretta e 15 affiliati con 2.800 dipendenti.

Parte del gruppo Megamark, l’azienda di distribuzione più grande del sud Italia, socia del gruppo Selex e tra i primi gruppi Italiani della distribuzione organizzata, Sole365 è la prima realtà in tutto il meridione a proporre la filosofia dell’Every Day Low Price, garantendo quotidianamente ai propri clienti i prezzi più bassi del mercato per tutto l’anno. L’innovazione del modello nasce dall’obiettivo di valorizzare al massimo la centralità dell’esperienza di spesa del cliente, rispondendo in modo diretto ai suoi bisogni grazie ad un’ampia proposta che copre tutte le possibili esigenze d’offerta (ANSA).