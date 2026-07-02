Gianfranco Coppola ospite della prima cena letteraria da Rooftop Riserva

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Calcio, cucina e solidarietà con la seconda edizione delle cene letterarie ideate dagli imprenditori Sasi Maresca e Roberto Bianco, organizzate a Napoli da Riserva RoofTop.

Il libro e il menu

Il primo libro “servito” è stato quello del giornalista Gianfranco Coppola “Indimenticabili” edito da LeVarie di Marco Lobasso, accompagnato dal menù altrettanto “indimenticabile” preparato dallo chef Davide Cannavale: mini bun con hamburger, provola e zucchine, pizzelle fritte e bombette, raviolo in stile caprese, carne alla brace curata da Alessandro Lumia, croccante alla gianduia, pistacchio e passion fruit.

Non sono mancati i drink “mixology gourmet” preparati con tecniche di alta cucina e alta pasticceria da Mickael Reale: il “Napul’e” a base di gin, bitter aromatizzato al babà, vermut rosso e il “Margarigos” con tequila, liquore al al fico, lime, sciroppo di demerara.

Obiettivo solidale per La Casa di Tonia del Cardinale Sepe

Ospite speciale l’esperto di statistica Marco D’Avanzo, che ha contribuito alla realizzazione del testo. Il progetto ha un forte valore solidale: l’intero ricavato della vendita del volume è devoluto alla Casa di Tonia, la struttura di accoglienza fondata dal Cardinale Crescenzio Sepe, impegnata nel sostegno a persone e famiglie in difficoltà.

“A Napoli il calcio è molto più di uno sport – commentano Maresca e Bianco – è una narrazione epica che unisce intere generazioni. Ed è proprio a questa narrazione che si è ispirata la nostra prima cena letteraria, preparata con i piatti “cult” di Riserva”.

I vini

Ogni pietanza raccontata dal direttore Carlo Chiariello e accompagna dai vini selezionati da Ugo Montella, ha legato il palato alla memoria calcistica della città, con al centro il libro di Coppola, che ripercorre le 100 stagioni azzurre da una prospettiva inedita: le amichevoli internazionali più famose e importanti degli azzurri, ma spesso dimenticate, con protagonisti campioni indimenticabili da Maradona a Pelè, a Cruijff, a Ibrahimovic, Zico e Messi. Il testo è arricchito da 36 racconti scritti da giornalisti che quel giorno erano in prima linea.