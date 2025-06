Giornata Mondiale del Cioccolato con i bomboloni di Fabio Tuccillo

- pubblicità -

In occasione della Giornata Mondiale del Cioccolato, che ricorre il 7 luglio, il Bakery Chef Fabio Tuccillo svela una delle sue specialità più amate: i bomboloni, ripieni di crema spalmabile al cioccolato e nocciole.

Questo dolce, un vero e proprio peccato di gola, simbolo di spensieratezza e vacanza, è l’ideale per una colazione estiva, una merenda da spiaggia o una dolce conclusione delle serate calde.

Fabio Tuccillo ha deciso di onorare la storica data in cui nel 1847 Joseph Fry ideò le tavolette di cioccolato, portando i suoi bomboloni ad un nuovo livello di golosità.

“La mia proposta per questa giornata speciale è pensata per esaltare il cioccolato, che unisce tutti in un momento di piacere”, afferma Tuccillo. “I nostri bomboloni non sono solo dolci, ma un’esperienza sensoriale che invita a gustare ogni morso”.

La ricetta di partenza è quella delle graffe morbidissime del Bakery chef, che ha spopolato sui social con oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, sul suo seguitissimo profilo Tik Tok. È facilmente replicabile anche a casa e prevede pochi semplici ingredienti di qualità: mezzo chilo di farina 00, 2 uova, 70 g di burro, un pizzico di sale, 15 g lievito fresco, 60 g di zucchero granellato fine e 200 ml di latte, rigorosamente a temperatura ambiente. Una volta preparati i panetti, non più grandi di 120-150 grammi, basta farli riposare, prima di dargli la tipica forma di “pesciolino” e lasciarli lievitare per un’ora e mezza a temperatura ambiente. Le graffe andranno in fine fritte a una temperatura di 120-140 gradi, questo garantirà una cottura ed un colore perfetti.

Il segreto dello chef? Spolverare leggermente le graffe di zucchero con le mani pulite ed asciutte, per una glassatura leggera e senza grumi.

Nella trasformazione delle graffe in bomboloni il Bakery chef mostra tutta la sua creatività, introducendo ingredienti come farina Manitoba, panna, vanillina, limone e arancia grattugiati e creando un impasto alveolato e spumoso. Una volta cotti, i bomboloni vengono poi farciti con la Tuccitella, una crema spalmabile al cacao e nocciole realizzata dallo chef stesso, senza grassi idrogenati e con almeno il 15% di nocciole tostate, con una consistenza morbida e vellutata, perfetta per la farcitura.

La Giornata Mondiale del Cioccolato diventa così l’occasione perfetta per concedersi un attimo di dolcezza e festeggiare il piacere del buon cioccolato, assaporando una delizia unica, disponibile nel punto vendita Tuccillo Bakery.

www.tuccillobakery.it