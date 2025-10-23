Giornata Mondiale della Pasta, Pastifici Aperti a Gragnano

- pubblicità -

In occasione della Giornata Mondiale della Pasta, il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP rinnova l’appuntamento con “Pastifici Aperti”, un’iniziativa eccezionale che aprirà nuovamente – e in via del tutto straordinaria – le porte dei pastifici di Gragnano al pubblico, agli appassionati e ai visitatori provenienti da tutto il mondo.

Dopo il successo travolgente di “Gragnano Città della Pasta 2025”, i pastifici tornano ad accogliere i visitatori per condividere l’autenticità di un saper fare unico e la passione che, da secoli, rendono la Pasta di Gragnano IGP un simbolo del Made in Italy nel mondo.

Aderiscono all’iniziativa:

Pastificio Garofalo

Pastificio Di Martino

Pastificio D ’ Aniello

’ Pastificio Afeltra

Per informazioni dettagliate su programma, orari e modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale del Consorzio: https://www.pastadigragnanoigp.it/pastifici-aperti/

Gragnano: la Città della Pasta

Dietro la Pasta di Gragnano IGP c’è la vocazione di un territorio unico, un saper fare secolare e un processo produttivo garantito e certificato. Sono queste le determinanti che hanno decretato il successo internazionale di uno dei prodotti più iconici del Made in Italy.

In dieci anni dall’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta, la produzione è cresciuta progressivamente, raggiungendo nel 2024 risultati record che testimoniano l’alta qualità del prodotto finito e il valore certificatore del marchio europeo IGP, riconoscimento assegnato nel 2013: il primo in assoluto conferito a una pasta in Italia e in Europa.

I numeri del successo

Nel 2024 la Pasta di Gragnano IGP ha consolidato e superato i risultati ottenuti negli anni precedenti, con:

Oltre 100.000 tonnellate prodotte

prodotte Fatturato al consumo: oltre 400 milioni di euro

Export: oltre il 50% della produzione totale

Grazie a questi numeri, la Pasta di Gragnano IGP si conferma 10° prodotto assoluto per valore tra le DOP IGP food italiane e secondo tra quelli del Mezzogiorno (Fonte: Rapporto Ismea-Qualivita 2024).

Da Gragnano alle tavole del mondo. Il principale mercato estero resta l’Unione Europea, seguita da Europa extra UE e Nord America. All’orizzonte si affacciano nuove opportunità in aree in forte crescita come il Medio Oriente– soprattutto gli Emirati Arabi Uniti – e la Cina, mercati in cui si intravedono potenzialità importanti.

Un patrimonio da condividere

“Gragnano è la città della Pasta. È qui che si tramanda un saper fare unico, frutto di secoli di esperienza e di passione. Con ‘Pastifici Aperti’ vogliamo offrire a tutti la possibilità di vivere da vicino questa straordinaria tradizione e di entrare nei luoghi dove la nostra pasta prende vita, nel cuore della Capitale Mondiale della Pasta”,

afferma Giovanni Cafiero, responsabile promozione del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP.

“Pastifici Aperti” rappresenta un invito esclusivo a scoprire Gragnano da dentro, a conoscere il lavoro quotidiano dei maestri pastai e a celebrare insieme la Giornata Mondiale della Pasta nel luogo dove tutto è cominciato.