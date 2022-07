Giro gastronomico d’Italia da Riserva Rooftop: tappa in Calabria con drink piccante.

A Napoli sulla collina di Posillipo si corre il “Giro gastronomico d’Italia”: dodici tappe per ogni regione e relativi piatti tradizionali da Riserva Rooftop.

Dopo Trentino e Sicilia si passa in Calabria. Dai canederli e i tortelli alla Norma rivisitati si passa al “riso in essenza di pomodoro di Belmonte, stracciata calabra e cedro candito”, all’uovo con gambero viola di Crotone, asparagi e latte di capra, alle lumachine con ceci nduja e bergamotto, al tataki di podolica con il suo caciocavallo, sfere di melanzane e cipolla caramellata alla liquirizia.

I vini Cantavitae sono stati scelti per la speciale “degustazione calabra” in terrazza dal direttore Carlo Chiariello. E come drink di accompagnamento il “Velluti calabrese” miscelato da Stefano Grieco: un cocktail con due consistenze, base rum lime e sciroppo di bacche di vaniglia e una spuma piccante.