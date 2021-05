Giugno al MANN: da giovedì 3 partono i laboratori didattici sulla mostra “Gladiatori” Tra fumetto e fotografia, itinerari di scoperta destinati ai più piccoli.

Giugno al MANN si colora di fantasia: da giovedì 3, al via la programmazione culturale collegata alla mostra “Gladiatori” e destinata ai più piccoli.

La ripartenza dei laboratori didattici, promossi dai Servizi Educativi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sarà un’occasione per svelare, a bambini e ragazzi, le suggestioni della grande esposizione: in collaborazione con la Scuola Italiana di Comix, da non perdere il doppio appuntamento “Racconti e storie di gladiatori” (3 e 10 giugno, sempre alle ore 16).