Gli 80 anni di Sabatino Sirica, il decano della pasticceria campana.

80 compleanno di Sabatino Sirica. Soffia sulle 80 candeline il decano della pasticceria campana festeggiando davanti la sua attività il genetliaco ricevendo anche un riconoscimento alla carriera tributatogli dai rappresentanti della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, guidati dal Portavoce, Rosario LOPA che nel ringraziare Sirica per l’impegno costante nella valorizzazione delle pasticceria partenopea, alla capacità di trasformazione attraverso l’utilizzo costante dei prodotti del territorio che rappresentano un volano di sviluppo economico, sociale e culturale del mezzogiorno, sottolineando lo spirito di sacrificio e senso di abnegazione così da tramandare alle nuove generazioni, l’arte e le metodiche di preparazione della pasticceria tradizionale e artigianale come patrimonio identitario da promuovere e difendere a livello internazionale. Nel corso di un’affollata celebrazione del compleanno, il maestro ha ripercorso le tappe più importanti di una carriera cominciata all’età di 12 anni, il pasticciere di San Giorgio a Cremano ha raccontato i bei giorni del Napoli di Maradona per il quale ha preparato la mitica torta panna, fragoline e crema chantilly diventata ormai leggenda. A festeggiare l’evento parenti e amici del pasticciere storico di San Giorgio. Tra i primi a rendere omaggio a Sabatino Sirica il Sindaco ed alcuni esponenti dell’amministrazione comunale. A tutti i presenti il pasticciere ha offerto alcune delle sue prelibatezze. Numerosi gli auguri giunti per il compleanno da parte di autorità, imprenditori e personaggi dello spettacolo. Presenti tra gli altri, Giuseppe De GIROLAMO, giornalista ambasciatore del Doc Italy e Gennaro D’ARIA esperto gastronomico.

