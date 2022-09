Gragnano 2022, Travel Etc tra i protagonisti della manifestazione con il progetto: “Gragnano Pasta factories and tasting”.

Per i tre giorni di “Gragnano 2022” la cittadina campana è diventata un grande palcoscenico a cielo aperto che ha visto in via Roma il suo proscenio. Lungo il corso principale, dove anticamente si “stendeva” la pasta all’aria dei Monti Lattari per essiccarla, sono state allestite quattro postazioni in cui, a rotazione dalle 19 a mezzanotte, 18 chef campani, di cui 13 gragnanesi e diversi stellati, hanno creato piatti della tradizione, e non solo, che hanno avuto come protagonista la pasta di Gragnano IGP.

Ieri domenica 11 settembre dalle ore 18 alle ore 19:30 TravelEtc ha partecipato al seminario intitolato: “Radici e ali della Pasta di Gragnano: L’enogastronomia quale asset per lo sviluppo dei territori”, con la partecipazione di Domenico D’Oriano – Co-fondatore Travel Etc che afferma- “Siamo promotori di un concetto di “turismo esperienziale”, per questo nasce il tour “Gragnano Pasta factories and tasting“, dove il turista straniero vive una “food experience” davvero unica, che gli permette di conoscere tutti i passaggi della filiera della pasta frutto di una lunga tradizione. Ringrazio il sindaco Nello D’Auria, per l’opportunità e che, insieme allo staff del Comune di Gragnano, ha contribuito alla realizzazione di questo progetto”.

Travel Etc si occupa di Welcoming e Travel Entertainment, segue il turista o il viaggiatore organizzando delle esperienze uniche nella maniera più efficace e semplice possibile, puntando sulle opportunità, i prodotti e le bellezze che offre un territorio come la Campania.