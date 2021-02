Grandenapoli Food 2020, enorme successo per la prima edizione del premio deciso dai consumatori per 16 categorie in gara.

E’ la prima volta che i consumatori diventano giurati per un premio, che li coinvolge come giudici insindacabili, buongustai che nel dare la loro preferenza hanno decretato i primi tre classificati del Premio Grandenapoli 2020, rispettivamente 1°, 2° e 3° posto per 16 categorie in gara. Il successo è stato enorme, per il premio Grandenapoli alla sua prima edizione, e sponsorizzato dal’azienda Big Party, l’associazione Vivere Napoli e l’agenzia di comunicazione Mutart. Già pronto per affrontare l’edizione 2021, nasce dalla volontà di valorizzare i protagonisti del food napoletano, individuandone i più alti profili e premiando le eccellenze di Napoli e provincia. Le categorie Bar Caffè, Birrerie, Focaccerie, Gelaterie, Lounge Bar, Pasticcerie, Pizzerie, Pub, Risto pescherie, Ristoranti di carne, Ristoranti di pesce, Sushi, Take-away Pub, Trattorie, Ville per cerimonie, e Vinerie sono state premiate attraverso un meccanismo ambizioso, che ha visto il coinvolgimento di differenti esercenti e del pubblico dei consumatori e fruitori del giornale grandenapoli.it che hanno decretato i migliori protagonisti del food 2020 di Napoli e dintorni. Il voto è stato espresso su base popolare, ossia dai consumatori mediante la creazione di un account sul sito premio.grandenapoli.it inserendo il proprio indirizzo e-mail. Una volta effettuata l’iscrizione, hanno potuto accedere alla pagina web dedicata alle votazioni ed esprimere una ed una sola preferenza tra tutti i nominativi concorrenti, per ognuna delle categorie food in gara. Il sistema permetteva pertanto di esprimere 1 solo voto per categoria.

Di seguito le 16 categorie con i primi 3 classificati:

Grande Pasticceria 2020– Pasticceria Colotti, Via Orsi 26, Napoli; Pasticceria Mignone, Piazza Cavour 145, Napoli; Pasticceria Charlot, Piazza Madonna delle Grazie, 9, Cardito (Napoli).

Grande Bar Caffè 2020– Chalet Ciro, Via Caracciolo Napoli; Gran Caffè Gambrinus, Via Chiaia 1/2 Napoli; A pari merito Saint-Honorè Bakery & Coffee, Viale di Augusto, 168/170 Napoli e Caffè Salvo dal 1955, Via Alvino 73, Napoli.

Grande Birreria 2020– Birreria Babette, Via Raffaele Caravaglios 27, Napoli; Frank Malone, Via Tito Angelini 13, Napoli; A pari merito Herr Daniel, Via Kaufmann 15, Napoli e Tallioo! Corso Roma 15/19 San Giorgio a Cremano (Napoli).

Grande Focacceria 2020– Fermo Pizza, Via Francesco Cilea 139, Napoli; La Focaccia a Fuorigrotta, Via Giulio Cesare 84, Napoli; La Focaccia, Vico Belledonne a Chiaia 31, Napoli.

Grande Gelateria 2020– Mennella, Via Scarlatti 97, Napoli; Casa Infante, Via Toledo 258, Napoli. A pari merito Fantasia Gelati, Piazza Vanvitelli 22, Napoli e Anema e Cono Corso Umberto I 57, Pozzuoli (Napoli).

Grande Lounge Bar 2020– Cantine Sociali, Piazza Giulio Rodinò 28, Napoli; Archivio storico, Via Alessandro Scarlatti 30, Napoli; Fonoteca, Via Raffaele Morghen 31, Napoli

Grande Pizzeria 2020– Pizzeria Porzio, Via Cornelia dei Gracchi 27, Napoli; 50 Kalò di Ciro Salvo, Piazza Sannazaro 201/c, Napoli; A pari merito Pizzeria Starita a Materdei, Via Materdei 27/28, Napoli e Sorbillo, Via dei Tribunali 32, Napoli

Grande Pub 2020– Tallioo!, Corso Roma 15/19, San Giorgio a Cremano (Napoli); Bob&Clare, Via Campi Flegrei 72, Pozzuoli (Napoli); The Penny Black Pub, Via E. Alvino 134/b Napoli.

Grande Risto-pescheria 2020– Pescheria Di Napoli, Via Vicinale S. Donato 80, Napoli; Risto-Pescheria Capri, Via San Giacomo dei Capri 41, Napoli; Pescheria Lo Squalo, Via Giustiniano 273, Napoli.

Grande Ristorante di carne 2020– MacelleGria, Via Pasquale Formisano 10/14, Napoli; A pari merito Meatin,Via Timavo, 25-27, Napoli e La Fattoria del Campiglione, Via Vicinale Campana 2, Pozzuoli (Napoli); Steak House, Piazzetta Aniello Falcone 2, Napoli.

Grande Ristorante di pesce 2020– Punto Nave, Via Libero Bovio 23/25, Pozzuoli (Napoli); Il Miracolo dei Pesci, Largo Sermoneta 17 , Napoli; A pari merito A Figlia d’o Marenaro, Via Foria 180/182, Napoli e La Frescheria, Via F. Fracanzano 8/c, Napoli

Grande Sushi 2020- J Contemporary Japanese Restaurant, Via A. Depretis 24, Napoli; A pari merito Osushi Via Francesco Cilea 203, Napoli e Ego Sushibar, Corso Umberto I, Pozzuoli (Napoli); Honzen Fusion Japanese Restaurant, Via A. Manzoni 126, Napoli.

Grande Take away pub 2020– Pub IUST IUST, Via Bernini 97/98, Napoli; Papo burger, Via Guido Menzinger 36, Napoli; A pari merito: Tortora, Via Michelangelo 42, Napoli e L’Oca Nera, Via Gian Lorenzo Bernini 17 Napoli.

Grande Trattoria 2020– Trattoria da Nennella, Vico Teatro Nuovo 103, Napoli; Scugnizzi, via Caldieri 53, Napoli; Trattoria Antonio La Trippa, Traversa Pietravalle 62, Napoli.

Grande Villa per cerimonie 2020– La Terra degli Aranci Piazzetta S. Stefano 7, Napoli; Villa Fattorusso, Via Posillipo 68, Napoli; A pari merito: Villa Diamante, Via Manzoni 131/b, Napoli e Il Gabbiano, Via Cicerone 21, Bacoli (Napoli).

Grande Vineria 2020– Wine Boat, Vico d’Afflitto 39, Napoli; Vinarium, Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 7, Napoli, L’ebbrezza di Noè, Vico Vetriera 8b, Napoli