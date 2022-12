Gruppo UNA celebra la magia delle feste con un calendario di eventi speciali.

Gruppo UNA invita i suoi ospiti a celebrare insieme la magia delle feste con un calendario di iniziative speciali nella magica cornice dei suoi hotel e resort UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY situati nelle più belle località italiane. Ad inaugurare il ciclo di eventi natalizi, sarà il cocktail esclusivo dedicato ai partner commerciali delle quattro strutture di Gruppo situate a Roma che si terrà questa sera all’Art by The Spanish Steps | UNA Esperienze. Si proseguirà con una serie di eventi unconventional in tre degli urban hotel più iconici di Gruppo UNA, per poi passare ai tradizionali pranzi e cene del 25 dicembre e di Capodanno.

Le celebrazioni in attesa del Natale entreranno nel vivo dal 20 al 22 dicembre con tre speciali Unconventional Christmas Party a Milano, Torino e Roma, aperti agli ospiti e a chi avrà piacere di brindare insieme a Gruppo UNA. Per l’occasione, tre hotel iconici della catena alberghiera si vestono a festa per accogliere gli ospiti nei loro spazi interni ed esterni. Dalle vette più alte dell’ospitalità di Milano Verticale | UNA Esperienze martedì 20 dicembre, all’eleganza aristocratica del Principi di Piemonte | UNA Esperienze nel cuore di Torino mercoledì 21 dicembre, fino all’atmosfera intima di una casa romana del nuovo UNAHOTELS Trastevere Roma giovedì 22 dicembre, quest’anno c’è un motivo in più per aspettare il Natale.

Nelle tre location saranno allestiti graziosi angoli natalizi con prelibatezze del territorio tipiche del periodo festivo, artigiani locali, speciali intrattenimenti musicali e… una magica sorpresa dal fascino invernale che promette di lasciare senza parole grandi e piccini.

Oltre a questi eventi, gli hotel e resort del Gruppo offrono tante proposte su misura per festeggiare il Natale e brindare al Nuovo Anno in famiglia o con gli amici in alcune delle sue esclusive location, tra cene della Vigilia, pranzi di Natale e cenoni di Capodanno.

Tra le tante proposte per le feste:

Vesuvio Roof Bar & Restaurant by “UNA cucina”, Napoli

La Vigilia di Natale a Napoli è una tradizione irrinunciabile, che è possibile vivere nella cornice dell’UNAHOTELS Napoli, situato in un palazzo storico in posizione ideale per godere di tutte le principali attrazioni della città dopo una cena in compagnia. Il menù del Vesuvio Roof Bar & Restaurant by “UNA cucina” è all’insegna dell’eccellenza gastronomica e dei sapori del territorio napoletano, con piatti di mare e dolci della tradizione come il baccalà in tempura al nero, crema di broccoli e spuma di baccalà mantecato; gli struffoli al miele, savarin alla crema e amarena o il tortino di pastiera di grano, sfogliatella riccia e frolla partenopea.

Ristorante Pantagruel, San Martino in Campo – Perugia

L’atmosfera del Natale è unica al Posta Donini 1579 | UNA Esperienze, prestigiosa residenza d’epoca immersa in un parco nell’affascinante campagna umbra. Soffitti affrescati e travi a vista sono la cornice ideale per godersi il pranzo del 25 dicembre all’insegna dell’autentica tradizione. Qui, tra sapori ricercati di carne e di pesce, il ristorante Pantagruel propone un’esperienza di gusto che comprende la parmigiana di cardi della tradizione umbra e la galantina di faraona con tartufo nero di Norcia e cuore di carciofo violetto brasato.

Versilia Lido | UNA Esperienze, Lido di Camaiore.

Per chi trascorrerà le feste in Toscana, Versilia Lido | UNA Esperienze conserva il suo fascino elegante anche in inverno. Affacciato su uno dei litorali più esclusivi d’Italia, invita gli ospiti a dare il benvenuto al nuovo anno con un esclusivo Gran Gala di San Silvestro: a partire dalle 19.30, un menù ispirato ai sapori del mare e della terra, musica live, DJ set, animazione per i più piccoli e tante altre sorprese in attesa dell’arrivo del nuovo anno. Gli ospiti che soggiornano in hotel dopo i festeggiamenti potranno rilassarsi nella elegante SPA e centro benessere.