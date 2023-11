Guida Michelin, il 40% dei ristoranti stellati è prenotabile su TheFork

A 5 anni dall’accordo di Partnership tra Guida MICHELIN e TheFork si confermano per i ristoranti i vantaggi che questo accordo offre: un aumento delle prenotazioni online a livello globale grazie alla community di foodies di TheFork, una migliore gestione della sala grazie al software di prenotazione TheFork Manager e una serie di strumenti per contrastare efficacemente i no-show, non ultima la prenotazione con la carta di credito a garanzia disponibile per i ristoranti Stellati.