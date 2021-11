Gusto Élite: il panettone che unisce l’Italia, ingredienti italiani in collaborazione fra 75 artigiani.

Un panettone che unisce tutta l’Italia: mandarino e arancia dalla Sicilia, cedro dalla Calabria e limoni dalla Campania, miele dal Lazio, uova dall’Emilia Romagna, burro dalla Puglia, zucchero dal Veneto, farina dalla Lombardia, ben combinati grazie alla maestria degli artigiani italiani dell’Élite del Panettone Artigianale. Sono questi gli ingredienti del panettone Gusto Élite, che da venerdì 19 novembre sarà disponibile da nord a sud nelle attività di tutti i maestri dei lievitati che hanno contribuito alla sua definizione e pronto ad essere servito sulle tavole per le festività natalizie.

Ultima sfida dell’Élite del Panettone Artigianale, club che riunisce gli artigiani eccellenti d’Italia del settore che condividano un codice etico e la volontà di diffondere e valorizzare la cultura di un prodotto realizzato a regola d’arte, il Gusto Élite è il panettone dal sapore tutto italiano, i cui ingredienti e la cui lavorazione sono stati testati per alcuni mesi proprio dai componenti di questa rete di professionisti. Da maggio ad oggi, 75 maestri dei lievitati, con un vero e proprio lavoro di squadra, si sono confrontati, hanno testato le materie prime, hanno lavorato insieme in laboratorio, per arrivare alla composizione di questo prodotto totalmente made in Italy, che sarà disponibile in altrettante attività distribuite su tutto il territorio della penisola. Centrato quindi l’obiettivo del gruppo di proporre sul mercato per le feste di Natale un lievitato di prima qualità e che allo stesso tempo potesse racchiudere in sé tutte le peculiarità di un prodotto di origine e lavorazione italiana.

Il Gusto Élite è un panettone agrumato, fresco e delicato. Ogni lievitato è realizzato con gli stessi ingredienti tutti italiani e con gli stessi metodi di lavorazione ma, allo stesso tempo, come per ogni produzione artigianale, ogni prodotto conserva la sua unicità, poiché ottenuto con l’esperienza, la manualità e il lievito madre fresco che contraddistinguono e rendono unico il lavoro di ogni singolo artigiano. “Il Gusto Élite vuole essere la nostra dedica a tutte le vittorie italiane di quest’anno. È quindi un panettone 100% made in Italy. – ha commentato Massimiliano Dell’Aera, ideatore e presidente dell’Élite del Panettone Artigianale – Questo è solo il primo dei panettoni che il nostro club ha idea di lanciare annualmente in occasione delle festività, ma per questo primo gusto abbiamo pensato fosse giusto cominciare dalla tradizione, e quindi proprio con un panettone tradizionale ma rivisitato per essere totalmente italiano, rinunciando quindi ad utilizzare ingredienti non disponibili nella produzione nazionale, come l’uvetta e la vaniglia, ma scegliendo il meglio che la nostra terra offre. Ogni artigiano ha poi il suo ingrediente segreto: il proprio lievito madre, elemento base per la produzione di un panettone artigianale, che lo rende leggero e digeribile ma allo stesso tempo unico. Sono molto orgoglioso di quello che si sta facendo con il gruppo. – ha aggiunto – C’è condivisione e un continuo scambio di idee, ogni artigiano contribuisce all’accrescimento della rete mettendo a disposizione la propria esperienza con umiltà e senza remore”.

Il panettone Gusto Élite sarà riconoscibile dal marchio applicato sulla sua confezione e potrà essere acquistato a partire dal 19 novembre 2021 presso gli esercenti elencati al seguente link: https://elitedelpanettoneartigianale.it/membri/gustoelite.

Ulteriori informazioni sono anche disponibili sulle pagine social ufficiali dell’Élite del Panettone Artigianale.