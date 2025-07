Gusto, sport e solidarietà da Riserva Rooftop

- pubblicità -

Calcio e cucina da Riserva Rooftop. Il libro «Campioni per sempre. Quarto scudetto, leggende del Napoli allo specchio» del giornalista Gianfranco Coppola è servito, accompagnato dai piatti “campioni” dello chef Davide Cannavale.

Continuano le cene letterarie ideate dagli imprenditori Sasi Maresca, Roberto e Andrea Bianco, con l’obiettivo di creare un’esperienza sensoriale completa, in cui i sapori, gli odori e le atmosfere dei libri prendono vita attraverso il cibo.

Pietanza principale del secondo appuntamento, le interviste ai campioni che in passato hanno vinto il tricolore con la maglia del Napoli realizzate da Coppola, e raccolte nel volume edito da Le varie di Marco Lobasso.

Lo chef Cannavale ha invece servito i cavalli di battaglia di Riserva, che stagionalità permettendo sono sempre nel menù: bon bon di pizza fritta (uno dei primi piatti in carta), bombetta pugliese (dal “Giro gastronomico d’Italia), linguine alla Nerano, carne alla brace preparata da Alessandro Lumia, dessert croccante al cioccolato con pistacchio e passion fruit, sgroppino “Again” ideato da Reale e preparato da Carlo Chiariello e i vini scelti da Ugo Montella; tutto ispirato a Napoli e agli azzurri. «Siamo molto felici di presentare il libro di Coppola – ha commentato Maresca – sia per l’argomento che sta a cuore a tutti e che ci ha fatto vivere momenti incredibili, ma anche per lo spirito solidale che lo accompagna».

Tutto il ricavato della vendita del libro è destinato alla Casa di Tonia, fondata da Crescenzio Sepe, casa di accoglienza per donne e figli in difficoltà. «Questo libro è una cavalcata di emozioni – ha commentato Coppola – a Napoli chi vince uno scudetto non viene mai dimenticato, chi vince a Napoli è indimenticabile. Faccio questo lavoro da tanti anni, ho il numero di casa di tutti i primi scudettati, li ho chiamati per chiedere un commento sulla vittoria del campionato e sui giocatori azzurri».

Così, grandi campioni del passato come il brasiliano Careca parlano dell’attuale centravanti azzurro Lukaku, Ottavio Bianchi del tecnico vincente Antonio Conte, il brasiliano Alemao del fuoriclasse di questa stagione, lo scozzese McTominay, e così via.

Nel volume ci sono anche “Storie” scritte da grandi firme del giornalismo napoletano come Mimmo Carratelli, Massimo Corcione, Francesco De Luca, Antonio Corbo e altri.

«In Campioni per sempre – commenta Lobasso – troviamo in fondo storie e racconti, che coinvolgono tutti noi, per questo è così emozionante, perché ripercorrono tutti i più grandi trionfi del Napoli, l’epopea di Maradona, fino ad arrivare allo scudetto del 2023 e a quello di quest’anno. Una gioia di presentarlo qui, dove è stata anche organizzata la festa scudetto della società azzurra».