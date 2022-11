Gustus, premio 3 Galletti a Errico Porzio.

Ha ricevuto da Luciano Pignataro, autore della guida sulle pizzerie, presso Gustus, il salone dell’Agroalimentare inaugurato oggi presso la Mostra D’Oltremare a Napoli, il premio 3 Galletti.

Errico Porzio pizzaiolo discendente della storica famiglia Pellone, ha saputo “coniugare sapienza e imprenditoria” partendo da Soccavo, a due passi dalla Stadio Diego Armando Maradona, e aprendo in pochi anni tanti punti dedicati sia alla pizza d’asporto oltre che vere e proprie pizzerie in Campania e in altre regioni d’Italia.

Errico Porzio inoltre insegna a Pozzuoli l’arte della pizza a tanti giovani che poi si inseriscono nel mondo del lavoro.

“Sono estremamente contento di questo premio, è un lavoro che amo, che faccio con passione e devo dire grazie a i tanti che mi seguono sulle piattaforme online. Questo premio dei tre galletti mi spingerà a fare sempre meglio.” (ANSA).