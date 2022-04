Happy Age e Grimaldi insieme per il turismo over 55.

Si è tenuta ieri sulla nave Grimaldi, Cruise Bonaria, nel porto di Civitavecchia, la presentazione dei progetti “Vitaly Week” e “Silver Sun” di Happy Age, alla presenza di Massimiliano Monti, presidente Happy Age, Francesca Marino, passenger department manager Grimaldi, principale partner del progetto e dei rappresentanti degli Enti del turismo Spagna e Malta. Per conoscere in anteprima le navi Grimaldi che accompagneranno la cosiddetta Silver Age alla scoperta della Sardegna e della Spagna.

“Dopo 20 anni di consolidata attività ed esperienza di viaggi e accoglienza siamo pronti a partire con progetti esclusivi e tutto incluso, che promettono tanta attività, sport e socializzazione. Un modo diverso e più inclusivo di fare vacanza.” – ha dichiarato Massimiliano Monti fondatore e presidente dell’azienda, rivolta al settore dei viaggi per over 55, non a caso dal 2014 l’unico rappresentante per l’Italia nel gruppo di lavoro dei 15 massimi esperti europei di turismo senior, denominato EULSTIB European Union Low Season Tourism Initiative Board, istituito presso la Commissione Europea.

Dopo aver acquisito un’alta specializzazione Happy Age fondata nel 2001 e consapevole che il turismo senior sta visibilmente aumentando, ha pensato al progetto Silver Sun, con il compito di individuare nuove soluzioni di viaggio, adatte alle mutate esigenze del target, in grado di valorizzare le destinazioni che per caratteristiche, servizi e qualità della vita, soddisfano i bisogni del nuovo Silver Tourism. Un carrello di proposte insomma al primo posto, per qualità e originalità di offerta, tenendo conto tra l’altro che secondo una recente ricerca della Commissione Europea, nel 2030 il valore del Silver Tourism, avrà registrato un aumento del 169% rispetto al 2010, raggiungendo i 548 miliardi di euro, con oltre 140 milioni di turisti over 60. Del resto, nell’Ue, la metà della popolazione over 65, circa 76 milioni di persone, viaggia abitualmente e conta di farlo almeno fino ai 75 anni. Da questa esigenza di qualità, unita ai segnali di ripresa del turismo internazionale dopo la grave crisi legata al Covid19, è nato il nuovo progetto di Happy Age, Silver Sun.

E andando indietro già dal 2019 partiva happyage.it, il primo portale ecommerce B2C e B2B interamente dedicato ai viaggiatori over 55, diventata oggi realtà di riferimento a livello nazionale ed europeo per il turismo senior. Una evoluzione vincente che annovera la prima community Facebook di over 55, soprattutto da quando Happy Age, per i suoi 20 anni di attività, ha deciso di adottare un nuovo look e il nuovo pay off: «lifestyle» per riflettere sull’identità moderna, dinamica e con la precisa intenzione di affermarsi sempre di più come riferimento e fonte di ispirazione a 360° per la più grande community senior d’Italia.

Così il primo evento con il quale si da il via alla stagione estiva è la Vitality Week in Sardegna all’Is Serenas Badesi Village, dal 30 maggio al 6 giugno 2022, una vera Travel Experience di una settimana tra balli, tornei, sport e relax insieme agli amici della community happyage, in uno dei più suggestivi paesaggi, nel Golfo dell’Asinara. Con partenza dal porto di Civitavecchia sulla nave Grimaldi diretta in Sardegna, per vivere giornate attive e dedicate al benessere e al relax attraverso socializzazione, scambio ed esperienza con un prodotto innovativo, competitivo e di qualità. Insomma esperienze a tutto tondo tra viaggi, salute, sport, benessere, in una parola lifestyle, per tutti coloro che sono avanti negli anni, ma soprattutto nello spirito. Da qui la campagna social che ha accompagnato questa evoluzione con l’#6avanti!