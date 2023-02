Heinz si scusa con Napoli per il ketchup nella pizza ed invita ad assaggiarla giovedì 9.

In tutto il mondo si mangiano 5 miliardi di pizze in un anno, con 350 fette divorate ogni secondo. La passione per la pizza non conosce limiti e – soprattutto in Italia – anima e diventa protagonista dei dibattiti tra amici e in famiglia. Pizza sottile o alta, croccante o soffice, napoletana o romana? Insomma, potremmo andare avanti per ore. Ma alla domanda ketchup o niente ketchup il verdetto appare scontato. Questo abbinamento viene considerato dai puritani della pizza un vero e proprio sacrilegio! Heinz ha commissionato una ricerca intervistando 2.500 persone in tutto il mondo per capire cosa avevano da dire in merito: e il risultato è stato curioso. Il 61% ha votato sì al ketchup sulla pizza.

Nel tentativo di stabilire se l’iconica salsa rossa sia effettivamente un sì o un no con la pizza, Heinz si è rivolta a chi negli anni ne ha perfezionato l’arte: i napoletani. Prima di farlo, una premessa importante da Heinz: Scusa Napoli e Scusa Italia! Di soppiatto, Heinz ha fatto assaggiare una pizza con un ingrediente non del tutto tradizionale ai Napoletani: “Heinzzola” – nel cornicione si nasconde del delizioso ketchup Heinz! Dopo l’assaggio è stato chiesto di esprimere un verdetto …e tutti lo hanno adorato. Beh, quasi tutti!

Tutti i fan della pizza e i curiosi di questa controversa combinazione avranno l’opportunità di provare in prima persona la creazione, grazie al ristorante pop-up “Famiglia Heinzzola”, realizzato in collaborazione con l’agenzia Kidea. L’appuntamento è a Napoli in Via Lanzieri 39 dalle ore 11.00 alle ore 15.00, per un solo giorno in occasione della Giornata Mondiale della Pizza, il 9 febbraio!

E per chi non potrà recarsi al ristorante pop-up niente paura: sarà poi possibile anche replicare Heinzzola direttamente a casa grazie alla ricetta che sarà rilasciata sui social.

“Dopo il #bastapasta, Heinz, icona del Ketchup nel mondo, ha deciso di far parlare nuovamente di sè in occasione del World Pizza Day. Fedele al suo modo di fare irriverente e provocatorio Heinz ha sfidato la tradizione parlando di Pizza e Ketchup. Sotto mentite spoglie e sempre con ironia ci siamo rivolti ai giudici più severi al mondo facendo assaggiare loro una pizza con un ingrediente segreto e il risultato ci ha davvero sorpreso” – spiega Fiamma Sinibaldi, Senior Brand Manager Salse per l’Italia di Heinz. “

Con questa campagna abbiamo voluto catturare l’attenzione degli amanti del ketchup e non solo – partendo da un abbinamento abbastanza discutibile, lo sappiamo anche noi! – con l’obiettivo di arrivare a parlare di quelli che per noi sono i migliori degli abbinamenti: i nostri perfect match! Speriamo che tutti si siano divertiti..noi non smetteremo di farlo!