Hotel Romeo diventa digitale, concierge via app.

E’ un vero Concierge Digitale la nuova APP del ROMEO; facilmente scaricabile – tramite sistema iOS e Android – ricca di informazioni e dettagli, è il nuovo canale di comunicazione immediato con l’Hotel, per personalizzare il soggiorno a Napoli.

La App non richiede alcuna registrazione e contiene tutti i servizi che i clienti trovano in hotel, non solo, ma tramite i diversi “box” è possibile personalizzare ogni dettaglio o chiamare direttamente il team ROMEO.

Ideale per prenotare una cena, un trattamento SPA, una visita speciale della città o il room-service, la nuova APP ha una grafica accattivante, che mostra il dettaglio di ogni servizio offerto in struttura.

“La nostra APP nasce per essere un vero e proprio Virtual Hotel Concierge, che possa soddisfare al meglio e rapidamente tutte le richieste dei nostri cari clienti. E in questo momento storico, è la chiave di una nuova modalità di accoglienza, per quanto possibile, “contactless”. In questo modo, infatti, cerchiamo di garantire il distanziamento sociale e di mantenere sempre alta la qualità dell’accoglienza – afferma Antonella Graziano, Sales & PR Manager del ROMEO.

“Attraverso la ROMEO App si potranno prenotare velocemente i servizi in hotel – come un tavolo al ristorante, un transfer, un massaggio – scoprire cosa fare in città, i punti di interesse, i musei, le vie dello shopping ed essere sempre aggiornati sugli eventi intorno alla struttura…tutto questo comodamente con un click!”

Grazie alla tecnologia, il Concierge diventa Digital e ogni richiesta del cliente avrà risposta immediata, anche prima della partenza, direttamente da casa o durante il soggiorno, in qualsiasi momento. La comunicazione con l’hotel è veloce, senza doversi “spostare” o entrare in contatto con altre persone; per garantire la sicurezza, pure accogliendo ogni ospite con un sorriso, umano!

Link diretto alla APP ROMEO:

https://apps.apple.com/app/hotel-romeo/id1474878719

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conciergeapp.hotelromeo&hl=it

www.romeohotel.it