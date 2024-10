I buyers internazionali alla decima edizione di Gustus

- pubblicità -

Gustus, Salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia torna a Napoli, nella Mostra d’Oltremare, dal 17 al 19 novembre 2024, con la sua decima edizione. Quest’anno sarà offerta alle aziende espositrici l’opportunità di incontrare 15 delegazioni di buyers esteri che saranno presenti nella più grande fiera internazionale del settore food nel Sud Italia, organizzata da Progecta. I buyers, selezionati dall’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, provengono da Austria, Azerbaigian, Belgio, Croazia, Germania, Israele, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Ungheria.

Il ritorno della kermesse segna la riproposizione di show cooking, con la presenza di chef stellati da tutta Italia, convegni, corsi di formazione e contest dedicati al mondo del food. A Gustus, nell’ambito di un concorso organizzato dalla Fipgc, Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, sarà proclamato il miglior panettone del mondo, mentre il giornalista Luciano Pignataro premierà le migliori pizzerie della Campania della guida de Il Mattino. Una novità della decima edizione di Gustus è lo spazio riservato al gelato, con un focus sulla destagionalizzazione e i gusti di tendenza del 2024.

“Gustus – afferma Matteo Cutolo, presidente Fipgc, Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria – sarà una fiera molto intensa, sarà particolarmente interessante il confronto tra i tanti colleghi ed è importante anche la partecipazione di molte aziende. Per noi rappresenta un motivo di grande orgoglio. Anche quest’anno Gustus ospiterà la finale di The Best Panettone of The World, con pasticceri provenienti da diverse regioni d’Italia e Paesi del mondo, come Francia, Spagna, Messico, Giappone. Decreteremo il miglior panettone nelle varie categorie, tra cui la novità del 2024: il miglior panettone decorato, prodotto nel quale la decorazione va a impreziosire il lavoro dell’artigiano. Un’altra novità riguarda il gelato: organizzeremo un workshop dedicato al gelato tutto l’anno, affrontando il tema della destagionalizzazione con gelatieri provenienti da tutta Italia”.

Spazio alla seconda edizione di Burger Battle, talent show che incoronerà il miglior burger del mondo, e alle competizioni su piatti a base di carne organizzate da Federcarni che, per il 2024, ha deciso di ampliare il calendario di eventi proposti, con corsi di formazione per i macellai e un’intera giornata dedicata ai ristoratori della carne.

Ritornano a Gustus la Fic, Federazione Italia Cuochi, e l’Unione Regionale Cuochi della Campania, con una presenza, quest’anno, anche delle associazioni di Puglia, Calabria, Sicilia e Lazio, per una decima edizione che conferma l’impegno del Salone organizzato da Progecta nel valorizzare le eccellenze regionali. Spazio anche al Dse, Dipartimento Solidarietà Emergenze della Fic, che organizza l’Emergency Food Contest con la Protezione Civile della Campania.

“Gustus – sottolinea Rocco Pozzulo, presidente della Fic – è un momento molto importante per la nostra categoria. Nel nostro spazio promuoviamo innanzitutto l’incontro tra tanti cuochi provenienti da diverse regioni d’Italia e attività di formazione. Inoltre, grazie all’Emergency Food Contest, mostriamo il lavoro di team chiamati a intervenire in casi di calamità naturali per preparare pasti alle popolazioni colpite: non è una classica competizione di cucina, ma un momento che mostra a tutti il grande cuore dei cuochi. Siamo orgogliosi di partecipare alla fiera di settore più importante del Sud, con un respiro nazionale e un’affluenza da sempre incredibile”.

Gustus ospiterà i principali brand nazionali e internazionali di cucine professionali con i loro top di gamma. Protagonista sarà l’alta tecnologia con una vasta gamma di sistemi di ultima generazione anche per ottimizzare le fasi del lavaggio e della refrigerazione. Basti pensare che pratiche come quella dello scongelamento veloce, se eseguite correttamente, consentono di dimezzare lo spreco alimentare e il consumo d’acqua.

Questioni che saranno poste anche all’attenzione dei cuochi, come spiega Luigi Vitiello, presidente dell’Unione Regionale Cuochi della Campania: “Abbiamo pensato di trattare tematiche come la salvaguardia della dieta mediterranea, l’abuso di cibi ultra processati, ma anche la sostenibilità ambientale. I cuochi devono essere sempre stimolati a usare parsimoniosamente l’acqua, evitando sprechi, a fare sempre la raccolta differenziata. Nelle cucine è importante porre attenzione rispetto a questi aspetti in ogni fase della lavorazione. È fondamentale, poi, pensare anche alla sostenibilità degli acquisti, prediligendo le aziende cosiddette green. A Gustus proporremo show cooking mirati alla valorizzazione dei prodotti tipici, non solo campani, e tante attività formative. Il Salone rappresenta una vetrina molto molto importante: ci offre l’occasione di confrontarci su tantissime tematiche con colleghi che provengono da ogni angolo del Paese”.