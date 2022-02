I dolci Made in Naples di Pabblo conquistano Sanremo.

Conclusa la 72 edizione del festival di Sanremo e tempo di resoconti per tutti i partecipanti non solo del festival ma anche degli eventi collaterali ad esso come il Festival dei Sogni targato Dream Massage®.

Qui nella spa più esclusiva e ambita d’Italia la luxury spa Somnia Aurea spa di Sanremo è stato creato uno spazio dedicato al benessere degli artisti e personaggi dello spettacolo legati alla kermesse canora. Spazio realizzato e diretto magistralmente dal Maestro Stefano Serra, spa manager di fama internazionale, presso il Grand hotel Des Anglais.

h24 per 7 giorni cantanti, musicisti, giornalisti, etc.. hanno cercato di rilassarti durante i giorni più frenetici dell’anno.

Ad accompagnarli con dolcezza in questi momenti di ricerca di benessere sono stati i prodotti made in Naples realizzati al momento da PABBLO WAFFLE & LOVE.

PABBLO WAFFLE & LOVE è una rinomata catena gastronomica dolciaria nota per la produzione artigianale di waffle, bubble waffle, pancake, crepes e torte.

Molti gli artisti e ospiti che si sono lasciati letteralmente conquistare dalle prelibatezze dei dolci campani realizzati al momento da Paolo Luongo e Kristina Kalapun.

Tutti si sono lasciati conquistare dai dolci Made in Naples di Pabblo.

Il festival dei Sogni di Sanremo è stato un grande successo, che va ad aggiungersi ad una lunga serie di recenti traguardi che PABBLO ha conquistato.

In due anni (pandemici) è riuscito a conquistare il pubblico campano, da prima con lo store a Castel Volturno in località Pinetamare (Sede principale aperta a gennaio 2019 in Viale dei Gladioli 24/25), poi con la succursale di Lusciano (Viale della libertà 109) e quella del Vomero (Via kerbaker 92 ) aperte quest’anno.

Ora tutto lo staff Pabblo è rientrato in Campania e si sta dedicando alla prossima apertura del nuovo store in Piazza del Gesù a Napoli nel cuore della città (Vico Monteleone).

I sogni di Paolo Luongo e Kristina Kalapun continuano a realizzarsi grazie ad impegno e professionalità, perché i dolci Made in Naples di Pabblo conquistano Sanremo ma sono pronti a conquistare tante nuove città in Italia.