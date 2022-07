“I love San Marzano DOP: eccellenza europea”, il programma che sta conquistando gli Stati Uniti D’America.

A New York, Chicago, San Francisco e Los Angeles tutti dicono “I love San Marzano DOP”. Sta riscuotendo grande successo negli Stati Uniti d’America il programma di promozione e valorizzazione I love San Marzano dop: eccellenza europea, cofinanziato dall’Unione europea e promosso dal Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell’agro sarnese-nocerino dop e dall’Anicav – associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali. E per conoscere più approfonditamente il re dei pomodori e i luoghi dove viene coltivato e trasformato, sette giornalisti statuntensi partecipano a uno speciale tour di una settimana tra Napoli e l’agro sarnese-nocerino, che prevede: presentazione del progetto, incontro con i promotori e i media italiani, degustazioni di piatti a base di pomodoro, un corso per imparare a preparare la pizza, condita rigorosamente con il San Marzano Dop dell’agro sarnese-nocerino.

Per tutti anche un ricettario con i piatti dello chef Andrea Bastianella e i dolci della pastry chef Elena Rossi. Alla presentazione del progetto coordinato da Manuela Barzan, che si è svolta a Napoli da Fuoco Lento, hanno partecipano Tommaso Romano presidente del consorzio di tutela del pomodoro San Marzano DOP dell’agro sarnese-nocerino, Giovanni De Angelis Direttore Anicav e per la stampa straniera: Laura McIntosh / On Ait Talent Programma TV Bringing it Home, PBS Social media, Anthony Michael Contrino / On Air Talent and Producer, Anthony Contrino Media inc., Sapna Dalal / Food blogger and web journalist – Vegetarian Tourist, Stacey Ballis / Print and web journalist Food & Wine, Eating Well, Nations Restaurant News, MyRecipes, Southern Living, MSN, Elle Simone Scott / Editor, On Air Talent and Food blogger America’s Test Kitchen, Susan Herrmann Loomis / On Air Talent – Dancing Tomatoes.