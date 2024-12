I panettoni di Fabio Tuccillo da San Carlo 17

- pubblicità -

In occasione del periodo natalizio, il Bakery chef Fabio Tuccillo porterà le sue straordinarie creazioni dolciarie in una delle vie più iconiche di Napoli: via San Carlo, presso la pizzeria trattoria San Carlo 17, proprio nel cuore della città.

Per tutto il periodo delle feste, la vetrina del ristorante, che affaccia sul più antico Teatro d’opera d’Europa, sarà adornata da un albero di Natale realizzato con i panettoni di Fabio Tuccillo, un tributo all’arte della lievitazione e alla lavorazione artigianale, che caratterizzano il suo lavoro. Inoltre, uno speciale dessert realizzato con il panettone del Bakery chef sarà aggiunto al menù natalizio.

Con le sue delizie, grazie all’utilizzo di ingredienti di primissima qualità e ricette innovative, il giovane Bakery chef ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico nazionale ed internazionale, come quello di importanti giurie, classificandosi alla finale della Coppa del Mondo del Panettone 2022, oltre a conquistare il quarto posto per il Miglior Pandoro Artigianale nell’ultima edizione del concorso Mastro Panettone.

“Era da tempo che aspettavo questo momento e ho lavorato tanto affinché accadesse”, afferma Tuccillo. “Arrivare al centro di Napoli con le mie creazioni e in un ristorante così prestigioso è un sogno che si realizza e rappresenta per me il primo passo per qualcosa di più grande. Un’opportunità unica, per farmi e farci conoscere da un vasto pubblico e per continuare a diffondere la tradizione campana anche oltre confine”.

Il San Carlo 17 è il luogo ideale per ospitare le sue specialità. Il ristorante, fondato nel 2015 da Luigi Marra, nasce dall’idea di portare avanti la tradizione e le radici della cucina partenopea ed è infatti famoso per i suoi piatti tipici “storici”, tra cui spiccano la celebre pizza fritta, la genovese e la pasta e patate con provola.

“Dobbiamo sempre rendere omaggio alla tradizione, per non perdere le nostre radici, quello che siamo stati”, continua Luigi Marra. “La nostra filosofia di cucina può proprio essere riassunta nella parola “famiglia”, nella condivisione di un pranzo attorno al tavolo, quando il capofamiglia taglia il pane per tutti e, in occasione del Natale, il panettone, da sempre la gioia dei bambini. La creatività del giovane Bakery chef Fabio Tuccillo, ma sempre insieme alle proprie origini, ci rappresenta a pieno e siamo entusiasti di affrontare questa nuova sfida insieme a lui”.

L’arrivo dei panettoni di Fabio Tuccillo è, perciò, non solo un momento di festa e di condivisione, ma anche un’opportunità per celebrare la tradizione e la creatività partenopee.

A cominciare dagli ingredienti, scelti per valorizzare il territorio, all’attenta lavorazione artigianale, che rendono ogni lievitato dello chef Tuccillo un piccolo capolavoro di gusto.

Tra le novità ideate per il Natale 2024, che potranno essere acquistate in esclusiva a Napoli e in edizione limitata, presso la pizzeria trattoria San Carlo 17, il panettone Scugnizzo Napoletano, un tributo alla tradizione napoletana, preparato con lavorazione a tre impasti e arricchito da un aroma di mandorla. Al suo interno, le dolci albicocche del Vesuvio e cioccolato al caramello, mentre la copertura è un mélange di cioccolato bianco e mandorle filettate. Elegante ed avvolgente, c’è poi il panettone Eiffel (Marron Glacé e crema alla Vaniglia), con un soffice impasto, arricchito con cubetti di Marron glacé e profumato agli agrumi, che racchiude una delicata crema alla vaniglia. Immancabile, il panettone Classico a tre impasti, un capolavoro della lievitazione, che si distingue per la sua estrema morbidezza, frutto di una lunga e complessa lavorazione a tre impasti.

Un esclusivo evento offrirà, infine, agli ospiti del ristorante, la possibilità di vivere una food experience, di cui lo chef Luigi Marra è stato pioniere, durante la quale potranno assaggiare anche le 10 nuove e straordinarie specialità di panettone e pandoro, con il Bakery chef Tuccillo.