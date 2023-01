I Quintili: a capodanno cantanti del “concertone”, giornalisti ed influencer.

A Napoli, Riviera di Chiaia 92, sono “sbarcati” nella notte di S. Silvestro una cantante Angela, una presentatrice Roberta ed un noto influencer Luca.

In particolare direttamente da Cortesie per gli ospiti (oltre a Canale 5 e ad una recente ospitata su LAZIO tv e Sky) a “I Quintili Pizza&Food” a Napoli sono arrivati Luca Muccichini e Roberta Nardi entrambi reduci da un programma seguitissimo in onda su real time e varie ospitate Tv. Lui si occupa di sport, lei lavora nel lusso e con il settore dell’intrattenimento, Cinema e spettacolo.

Il locale rappresenta il primo nella sua terra di origine per il maestro pizzaiolo diventato noto al grande pubblico per la vittoria de Il Boss delle Pizze e recentemente premiato come Eccellenza Italiana al Festival di Venezia.



Un concept un po’ diverso dalla classica pizzeria napoletana del centro storico, spiega Fabio il titolare. Marco Quintili, infatti, presenta ai suoi nuovi clienti napoletani una pizza dall’impasto leggerissimo, ottenuto con un blend di farine messo a punto da lui stesso, che ha 24 ore di maturazione.

Roberta " pizza leggera condita con prodotti di ottima qualità" aggiunge Luca: " si capisce che si da più spazio alle eccellenze del territorio: olio extravergine d'oliva cilentano, fior di latte dei Monti Lattari, provola affumicata di Agerola e altro"