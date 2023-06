I Top 50 Estate di TheFork, mare, montagna o città

Al mare, in montagna o in città, tra dehors suggestivi e terrazze, TheFork ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle gemme nascoste dello stivale in vista della stagione estiva . Si farà tappa nel Nord-Est in Trentino-Alto Adige in ristoranti stellati, passando in Veneto e Friuli-Venezia Giulia per degustare ottimi vini. E ancora, in trattorie in Emilia-Romagna per un breve pit stop e proseguire poi in Lombardia. Si partirà alla volta del Nord-Ovest verso osterie e ristoranti gourmet del Piemonte e ristoranti di carne e pesce della Liguria. Scivolando giù verso il Centro si potranno esplorare i colli della Toscana, assaporare le specialità delle Marche e del Lazio dopo una rilassante giornata al mare. Percorrendo tutta la Penisola per mille chilometri e più, fino ad arrivare all’amato Sud e cenare all’aperto sotto il cielo stellato della Puglia, Calabria e Campania. E ancora, nei giorni più freschi un ristoro negli agriturismi della Sicilia e Sardegna.