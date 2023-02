I topping dello chef bistellato Francesco Sposito per le pizze di Carmine Pellone di Fonderì Pizza Glamour.

Grande riuscita per la “Serata a 4 mani” di Fonderì Pizza Glamour in via Caravaggio a Napoli, pizzeria nata nel 2021 dalla caparbietà e determinazione degli imprenditori Domenico Sottolano, Raimondo Scognamiglio e Mario Mancini. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il pizzaiolo Carmine Pellone, “re dei lievitati”, e lo chef due stelle Michelin Francesco Sposito, proprietario e chef del ristorante Taverna Estia, accompagnati da Emanuele Prisco per l’abbinamento cocktail.

Una cena degustazione occasione di convivialità ed esempio di buona cucina che, tramite i piatti e le pizze proposte, ha posto l’attenzione sulla ricercatezza della materia prima e sull’utilizzo di prodotti slow food non solo della Campania ma anche di altre regioni italiane. Un successo dimostrato dal sold out registratosi.

Il servizio di qualità ha avuto inizio con quattro entrée gradevoli anche nella proposta visiva: sfogliato con ricotta di bufala, papacella agrodolce e maggiorana, bunfritto con mantecato di baccalà, gel di limone ed erba cipollina, pane di semola tostato con scarola e albicocche.

Quattro le pizze all’assaggio, protagoniste della serata. Un padellino con crema di carciofi, bottarga di tonno e prezzemolo; “La mia Marinara” con fondente di pomodoro rosso con pelati di Puglia 100% italiani, aglio, alici affumicate, maionese di alici, origano e olio Evo, gustosa e leggera; “La Carbonara al tartufo” con puntarelle in varie consistenze, per poi chiudere il cerchio con la pala con salsiccia di maiale agli agrumi cruda, friariello alla napoletana e latticello di bufala.

Chiusura in dolcezza con un babà con chantilly al cioccolato valrhona e dulcey e lamponi.

Per Domenico Sottolano: “Per noi è un’esperienza unica. Non è da tutti riuscire a fare una collaborazione con uno chef così di spessore. Un vero e proprio trionfo per la nostra pizzeria dove ogni dettagli è curato per stupire i propri ospiti