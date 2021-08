I vini della Tenuta Le Lune del Vesuvio tra i top del Merano WineHunter.

Prestigioso riconoscimento per i Lacryma Christi della Tenuta Le Lune del Vesuvio di Terzigno, considerati i migliori vini dell’area vesuviana e tra i migliori vini italiani.

A decretarlo la commissione del The WineHunter Award, premio di eccellenza e alta qualità assegnato annualmente ai prodotti vitivinicoli nazionali e internazionali che riscuotono gli apprezzamenti di tecnici, sommelier, baristi, enotecari, giornalisti e appassionati di vino.

A seguito di una attenta valutazione, il Lacryma Christi del Vesuvio DOC bianco Janesta e il Lacryma Christi del Vesuvio DOC rosso Muscari della Tenuta Le Lune del Vesuvio si sono aggiudicati il prestigioso WineHunter Award Gold.

Il Muscari della Tenuta Le Lune, in particolare, è l’unico Lacryma Christi rosso del Vesuvio ad aver ricevuto l’onorificenza dorata.

I vini dell’azienda vitivinicola di Andrea Forno hanno acceso gli entusiasmi delle commissioni di assaggio guidate da Helmuth Köcher, presidente e fondatore del Merano WineFestival, vetrina di eccellenza, eleganza e unicità mondiale.

Un’azienda scelta del The WineHunter entra a far parte del gotha dell’alta qualità: per riuscirci deve superare un rigido iter di selezione e ottenere il premio The WineHunter Award, unico riconoscimento che gli permetterà di partecipare al Merano WineFestival.

Janesta e Muscari sono stati premiati sulla base dei seguenti criteri di valutazione: intensità, complessità, eleganza, straordinaria personalità, materia prima, tradizione, sostenibilità, professionalità, produzione artigianale, vitigni autoctoni, territorialità.

Il Merano WineFestival è stata fra le prime manifestazioni in Italia a imporre una selezione sugli espositori basandosi sul livello qualitativo dei prodotti: il prestigioso Award premia quindi la capacità della Tenuta Le Lune di fare impresa valorizzando la propria terra e i propri grandi vini.

Oltre a destare le gioie dei palati più fini, i vini della Tenuta Le Lune del Vesuvio costituiscono un baluardo della promozione turistica del Parco Nazionale del Vesuvio, territorio al quale profondamente si legano.

Presso l’azienda, infatti, è possibile prenotare esperienze di wine tasting e percorsi di turismo enogastronomico che coniugano la degustazione dei vini e di altre eccellenze tipiche del Vesuvio prodotte dalla Tenuta (dai pomodorini del piennolo alla confettura di albicocche) con percorsi volti alla conoscenza del patrimonio storico, culturale e naturalistico locale.

Un risultato che premia l’impegno costante di un’azienda sempre tenace a credere nelle sue generose potenzialità e sempre orientata a migliorare la qualità dei propri prodotti.

Sito web della Tenuta: www.lelunedelvesuvio.it

Pagina facebook della Tenuta: https://www.facebook.com/lelunedelvesuvio

Evento “Calici di Lune”: https://www.facebook.com/events/420809489323244