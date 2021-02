Il box di San Valentino di Eccellenze Campane e Verace Sudd, menu speciale disponibile anche a Milano e Roma.

In occasione di San Valentino Eccellenze Campane e Verace Sudd presentano un programma di iniziative gustose da condividere con la persona amata nel fine settimana, con la possibilità di scegliere diverse soluzioni, nei vari momenti della giornata. Domenica 14 febbraio nel locale di via Brin a Napoli per la colazione sarà disponibile il “Box di San Valentino”, che si potrà comporre secondo i propri desideri con brioches, caffè, cappuccino, spremuta d’arancia e altre prelibatezze. Il Box sarà disponibile in store, oppure da asporto o delivery: per ogni modalità di consumo verrà offerto in omaggio un assaggio della nuova produzione di cioccolateria artigianale firmata Eccellenze Campane e Verace Sudd.

Inoltre, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 febbraio, il polo enogastronomico di Napoli e il locale di via Cusani a Milano presenteranno un menù studiato ad hoc in cui saranno protagoniste le eccellenze del territorio e della tradizione partenopea, rivisitate per l’occasione più romantica dell’anno. Il tutto con un servizio declinato al pieno rispetto delle normative sanitarie, per garantire la miglior vivibilità degli spazi.

All’interno del polo di Napoli ogni corner presenterà una delizia in tema, a cominciare dalla Pizzeria, con la speciale pizza nel ruoto con pomodoro del piennolo, soppressata piccante, formaggio grattugiato e burrata. Presso Osteria Irpinia sarà possibile degustare la “Lasagna di Carnevale”, un piatto ricco di ingredienti golosi, e in Braceria la tagliata con Rub al caffè in salsa all’Aglianico con rosa di carciofo affumicata. La Friggitoria presenterà le zeppole di gamberi locali all’acqua di mare e alghe e la Panuozzeria il “Carciopanuozzo” con pancetta, provola e carciofi stufati. Per un’occasione così non potrà mancare il dolce: presso la Pasticceria si potrà scegliere tra il “Cuore di cioccolato ripieno” e il “Cuore del gallo”, a base di pistacchio, fragola e tronketto. Il menù sarà disponibile in store, o da asporto.

Anche lo spin off di Eccellenze Campane e Verace Sudd “Brunch Frezza 43” a Roma durante il fine settimana proporrà un appuntamento speciale in tema, con un menù d’eccezione dedicato a San Valentino, in un contesto molto elegante, caratterizzato da un’atmosfera calda e raffinata. Il 13 febbraio è previsto un menù di terra a base di salumi misti, pasta alla sorrentina e pancia di maiale con crema di rapa rossa. Il 14 febbraio invece il pranzo vedrà protagonista il pesce: dalla tartare di tonno rosso con burrata, salsa al basilico e pepi colorati, ai mezzi paccheri con zest di limone e pistacchi, e calamaro ripieno su crema di rapa rossa. Per chi lo desidera sarà possibile ordinare la variante di terra. Anche in questo caso gli ospiti riceveranno come cadeau un assaggio della nuova produzione di cioccolateria artigianale di Eccellenze Campane e Verace Sudd.

Di seguito l’appuntamento e i contatti per maggiori informazioni:

Eccellenze Campane | Via Brin 69, Napoli

“Box di San Valentino” per la colazione

14 febbraio 2021 | fino alle ore 11.00

Menù dedicato a San Valentino

13 e 14 febbraio 2021 | dalle ore 12.30

È gradita la prenotazione al tavolo

Info e contatti: Tel. 081.203657

Eccellenze Campane – Verace Sudd | Via Cusani 1, Milano

Menù dedicato a San Valentino

13 e 14 febbraio 2021 | dalle ore 12.30

È gradita la prenotazione al tavolo

Info e contatti: Tel. 02.72095661

Eccellenze Campane – Verace Sudd “Brunch Frezza 43” |Via della Frezza 43, Roma

Menù dedicato a San Valentino

13 e 14 febbraio 2021 | dalle 12.00

È gradita la prenotazione al tavolo

Info e contatti: Tel. 335.7770461

www.veracesudd.it