Il caffè a Napoli: una tradizione radicata che si trasforma ma non cambia

Il caffè è più di una semplice bevanda a Napoli: è un rito, una forma d’arte, un culto che risale a secoli di storia e tradizione. Per gli abitanti di questa città, il caffè non è solo un modo per iniziare la giornata o concludere un pasto, ma un elemento centrale della vita quotidiana, da condividere con la famiglia, amici o gustare in solitudine. Ma come è nata questa venerata tradizione?

Il caffè a Napoli: una bevanda ricca di storia

L’etimologia della parola “caffè” ci porta indietro nel tempo, fino all’arabo “qahwa”, che significa “eccitante”, successivamente adattato in “kahve” in Turchia. Fu proprio da qui che questa bevanda arrivò in Europa, prima a Vienna nel XVII secolo, dove divenne protagonista dei rinomati Kaffeehaus viennesi. Ma fu grazie a Maria Carolina D’Asburgo, regina di Napoli, che il caffè ottenne il suo status iconico nella città partenopea. Portato da mercanti veneziani e servito per la prima volta nel 1771 nella Reggia di Caserta, il caffè conquistò Napoli grazie alla sua tostatura unica e al suo gusto ricco.

Successivamente, con l’introduzione della coccumella nel 1819 e delle prime macchine per espresso nel 1900, il caffè diventò un elemento imprescindibile della cultura napoletana, presente non solo nei caffè raffinati lungo via Toledo, ma anche nei vicoli della città, dove i caffettieri ambulanti offrivano colazioni veloci ai passanti affrettati.

