Il Comune premia Zio Rocco come Esempio positivo per la città di Napoli

Un “esempio positivo per la città di Napoli”. Il pastry chef Rocco Cannavino, meglio noto come Zio Rocco, ha ricevuto un riconoscimento dal Comune di Napoli nell’ambito del “Next Gen Na EXPERIENCE” dell’Assessorato alle Politiche Giovanili.

L’occasione è stata l’evento “Food & Future – Raccontare Napoli con gusto (e con i social)”, moderato dalla giornalista e divulgatrice Francesca Pace, tenutosi nel Centro Giovanile “Spazio Comunale Piazza Forcella” per parlare del rapporto tra cibo, identità e social media come strumenti di comunicazione evolutiva del territorio, e di Napoli non in modo convenzionale, ma con uno sguardo autentico e internazionale.

Rocco ha saputo innovare nel suo campo, scegliere di elevare un semplice prodotto per la colazione a dolce di alta pasticceria. Una scelta vincente, vista le lunghe file ogni sera nei sui Lab Store di Napoli, Roma e Pomigliano d’Arco, gente che giunge da tutta Italia per provare le sue prelibatezze.

Preparati sempre più complessi, i suoi piccoli lievitati rivalutano i prodotti del territorio campano facendo collaborazioni con piccoli produttori e agricoltori locali. Le creazioni del “Cedric Grolet italiano” non sono passate inosservate alla rivista Italia Squisita che lo ha scelto come cornetto italiano nel mondo, ma anche alla casa del Grande Fratello che lo ha invitato per due volte a insegnare ai concorrenti come realizzare alcuni dolci. Tutto ciò gli ha permesso di sbarcare con giudice del nuovo programma su Food Network canale 33 “Dolci di notte” al fianco di Fabio Esposito, alla ricerca dei migliori spuntini notturni, adesso disponibile su Discovery Plus.

Campione di fantasia e tecnica “Zio Rocco” è stato visto di recente al fianco di Ernst Knam col quale ha realizzato un dolce a 4 mani, il “tiramibù foresta”: l’unione tra il tiramisù con mascarpone di bufala intrappolato in una brioche, ideata dal pastry napoletano, e la celebre torta foresta nera del pasticciere di origine tedesca.

Ed è inoltre l’inventore di uno dei dolci più replicati in bar e pasticcerie di tutta Italia, oltre che da tantissimi blogger e casalinghe, ossia la brioche pandoro, una sofficissima rivisitazione del prodotto della tradizione italiana.

Nelle sue creazioni si percepisce l’influenza della sua esperienza anche a Londra al ristorante Quaglino’s, che vantava la consulenza dello chef Gordon Ramsay. Oggi il pastry chef classe 1984, è in grado di attirare clientela da tutta Italia, forte anche dei suoi seguitissimi social network, ed è pronto a nuove sfide internazionali, forte del successo delle sue ricette anche nel circuito di Acadèmia.tv.