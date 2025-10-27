- pubblicità -

Non è soltanto un dolce, ma un’icona della pasticceria contemporanea. Il “Cuore caldo” di Zio Rocco, lievitato ispirato al celebre tortino al cioccolato anni ’80 è oggi uno dei prodotti più imitati nelle pasticcerie di tutta Italia.

Rocco Cannavino, maestro lievitista che dopo il suo approdo a Roma ha conquistato il grande pubblico anche grazie a numerose presenze televisive, ha saputo unire tradizione e innovazione trasformando un classico della ristorazione in un prodotto da forno unico nel suo genere. La sua idea è stata quella di tradurre l’esperienza del tortino dal cuore caldo in un lievitato che mantiene intatta la magia della colata di cioccolato fuso.

Dietro la nascita delle sue creazioni, si nasconde sempre una storia che l’ha ispirato. “Il famoso tortino, cuore caldo è sempre stato il prodotto preferito di mia moglie, e non mi andava giù il fatto che il suo prodotto preferito non fosse un mio prodotto”. Da qui l’idea di cimentarsi per realizzarne una versione lievitata. “Il cuore caldo lievitato nasce partendo dalla stessa tecnica usata per la realizzazione della brioche pandoro, ovvero lievitazione in stampo con impasti molto idrati, per realizzare il cuore caldo del prodotto ho creato una ganache da inserire ancora nel prodotto crudo che, una volta in forno, tende a sciogliersi e a creare il cuore caldo di cioccolato”.

Oggi il Cuore caldo lievitato e la brioche pandoro di Zio Rocco rappresentano un riferimento assoluto nel panorama dei grandi lievitati, prodotti che hanno ispirato – e continuano a ispirare – colleghi pasticceri in ogni angolo d’Italia. L’originale firmato Zio Rocco resta però un’esperienza unica, frutto di passione, tecnica e intuizione.

Tutte le sue creazioni, mix di fantasia e tecnica, sono disponibili nei suoi affollatissimi Lab Store a Roma, Napoli e Pomigliano d’Arco. Visto di recente al fianco di Ernst Knam col quale ha realizzato un dolce a 4 mani, e spesso ospite nella casa del Grande Fratello spiegando le sue ricette, Rocco Cannavino ha anche fatto il suo esordio su Food Network come giudice del programma “Dolce di notte”.