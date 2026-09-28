Il DiVino Asprinio & Baccalà Fest, sabato 3 a Parete

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Torna puntuale anche quest’anno a Parete, la città della fragola in provincia di Caserta, l’appuntamento con Il DiVino Asprinio & Baccalà Fest.

L’evento con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Parete e sostenuto da diversi sponsor, avrà luogo sabato 3 ottobre nella villa Comunale, in Piazza Caduti sul Lavoro, a partire dalle ore 19.00, per una serata interamente dedicata a celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

L’Asprinio

Protagonista indiscusso sarà l’Asprinio, un antico vitigno a bacca bianca dell’agro aversano, dal gusto secco, minerale fresco, e spiccatamente frizzante. Proprio questa sua naturale freschezza permette un facile abbinamento col pesce. Da qui il connubio vincente con il baccalà, che per l’occasione sarà proposto in tantissime gustose ricette.

Vincenzo Pellegrino, Presidente Pro Loco Parete

“E’ una delle manifestazioni più rappresentative della nostra città -afferma Vincenzo Pellegrino, Presidente della Proloco Parete – È una festa molto apprezzata che ogni anno richiama cittadini e visitatori anche dai comuni limitrofi. Grazie al nostro impegno, al supporto del comune, all’organizzazione e la partecipazione di attività commerciali, associazioni, possiamo fare squadra, costruire relazioni e rendere Parete sempre più attrattiva. Un percorso che continueremo a portare avanti in futuro, rafforzando le sinergie e ampliando l’offerta di eventi e opportunità per i cittadini”.

Stand in villa e animazione di Gianluca Manzieri

Per la degustazione gastronomica, verranno allestiti appositi stand in villa comunale a cura dell’Associazione Cuochi di Caserta e a rendere l’atmosfera ancor più speciale non potrà mancare la grande musica e il ritmo coinvolgente del dj Gianluca Manzieri.

Per mantenere vive le tradizioni, lasciarsi conquistare dall’energia della musica, riscoprire i tesori del territorio, e sostenere la crescita della comunità, l’appuntamento è in Villa Comunale; occasione imperdibile per salutare l’estate e brindare insieme ai prossimi eventi in programma.

Sabrina Ciani