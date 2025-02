Il dolce di San Valentino? Il panettone

- pubblicità -

In occasione di San Valentino, il Bakery chef Fabio Tuccillo presenta una dolcissima novità: il panettone Tucci’s Love, un’opera d’arte gastronomica, concepita per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Questo raffinato panettone, che “scavalca” il tradizionale consumo natalizio, non è solo un dolce, ma un’autentica esperienza sensoriale che promette di sorprendere e deliziare.

Un soffice cuore, dalla lunga e complessa lavorazione a tre impasti, che si distingue per la sua originale combinazione di ingredienti, pensato per rendere ogni morso un momento indimenticabile. L’impasto, realizzato con yogurt, è arricchito da cioccolato alla mandorla e lampone, che donano una nota di golosità e originalità. La vaniglia Bourbon del Madagascar aggiunge, poi, una fragranza inconfondibile, rendendo il panettone incredibilmente profumato. All’interno, le gelée di lamponi e fragole offrono un cuore fruttato e fresco, perfetto per bilanciare la dolcezza del cioccolato bianco che ricopre il tutto. Ogni fetta è un invito a condividere momenti speciali, rendendolo un regalo ideale da fare o da farsi.

“Il panettone Tucci’s Love, oltre ad essere un dolce unico da assaporare, rappresenta un gesto d’amore”, afferma Fabio Tuccillo. “Realizzato e confezionato con cura e attenzione ai dettagli, è l’idea perfetta per sorprendere la persona amata, gli amici più cari o i familiari. Nelle mani di chi lo riceve, questo morbido cuore diventa simbolo di affetto e dedizione, un modo originale per esprimere i propri sentimenti”.

Ma, per la festa degli innamorati, il Bakery chef Tuccillo è pronto a sorprendere anche con una selezione di box speciali, pensate per rendere indimenticabile la giornata. Ogni proposta è un viaggio sensoriale tra delizie al cioccolato e dolci prelibatezze, perfette per dimostrare il proprio affetto.

A cominciare dalla Box San Valentino base, che contiene sei specialità di cioccolato di alta qualità, tra cui il romantico Cuore con lucchetto, il Cuore Abbraccio degli innamorati, un Cuore classico e le irresistibili tavolette “I Love You”. Tutte le creazioni sono realizzate con cioccolato finissimo, protagonista nelle varianti a latte, fondente e bianco, il tutto racchiuso in una splendida scatola rossa a forma di cuore, simbolo di passione e dolcezza.

Per chi desidera un regalo ancora più “scintillante”, l’ideale è la Box San Valentino Gold. All’interno di questa preziosa confezione, oltre ad una selezione di delizie di cioccolato come nella versione base, anche un tenero orsacchiotto luminoso, una tazza e una lampada decorativa, tutto a tema San Valentino. Immancabile il cuore di cioccolato da 400 g, disponibile nelle varianti latte, bianco o fondente.

Per iniziare la giornata con dolcezza, il Bakery chef propone anche la sua stra-richiesta Box Colazione, un’esplosione di sapori che include mini-croissant, brioche, mini-graffe e pancake, accompagnati da tre golose creme spalmabili. Per rendere il risveglio ancora più speciale, all’interno della scatola anche due adorabili orsetti, lui e lei, e due cuoricini di cioccolato, un modo romantico e delizioso per festeggiare l’amore, rendendo magica la giornata già dalla prima colazione.

www.tuccillobakery.it