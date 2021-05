“Il food verso il futuro tra nuove visioni e prospettive”, giovedì 3 giugno round table per la conclusione del progetto “Io ci credo”.

Il prossimo 3 giugno si concluderà la seconda edizione di “Io ci credo”, il programma per emerging talent e startup interessate ad operare con successo nel settore food.

Nell’edizione 2021 sono state registrate oltre 200 manifestazioni di interesse, 27 progetti selezionati e votati dal web per arrivare a 15 progetti finalisti divisi nelle 2 sezioni, ovvero emerging talents e start up.

La conclusione del progetto, prevista per il prossimo 3 giugno, vedrà un’intera giornata dedicata all’innovazione in ambito foodtech che si aprirà con la round table “Il food verso il futuro tra nuove visioni e prospettive”. L’incontro sarà in live streaming sui canali social di “In Cibum Lab e Startup Italia” e vedrà la presenza di:

Giuseppe Melara , presidente ed amministratore delegato FMTS Group ;

, presidente ed amministratore delegato ; Dominga Cotarella , Famiglia Cotarella e co-founder Intrecci ;

, Famiglia Cotarella e co-founder ; Cristina Bowerman , chef 1 Stella Michelin del ristorante “ Hostaria ” di Roma;

, chef 1 Stella Michelin del ristorante “ ” di Roma; Federica Tortora , specialista per l’innovazione Intesa Sanpaolo ;

, specialista per l’innovazione ; Valeria Fascione , assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania ;

, assessore con delega alla della ; Tommaso D’Onofrio, amministratore delegato Demetra Holding srl e startup mentor.

Con il contributo di Paolo Vizzari, gastronomo ed esperto di marketing territoriale.

A partire dalle ore 14 dello stesso giorno partirà la finale di “Io credo”, innovativo percorso e una grande vetrina dell’innovazione in ambito food promosso da In Cibum Lab.

<<“Io ci credo” per me rappresenta un sogno, una finestra sull’Italia e sulle eccellenze progettuali legate al mondo del food – spiega Deborah Morriello, responsabile di In Cibum Lab – Il nostro ecosistema, supportato dai nostri partner come “FMTS group” e dagli sponsor delle nostre iniziative, ci permette di proporre un percorso di accelerazione di elevato livello all’interno di un formidabile scenario di open innovation. Un ringraziamento particolare va proprio ai partner dell’iniziativa Illycaffe, Electrolux Professional, Monograno Felicetti e Petra Molino Quaglia, che quest’anno riconosceranno anche, oltre al primo classificato, dei premi speciali ai progetti che brilleranno rispettivamente per sostenibilità, innovazione e valorizzazione territoriale>>.

I progetti, provenienti da diverse regioni italiane, sono stati valutati da una giuria tutta al femminile composta da Cristina Bowerman, Dominga Cotarella, Federica Tortora. I progetti vincitori saranno invitati a partecipare ad un programma di accelerazione della durata di 3 mesi finanziato da Demetra Holding.

<<La nostra società unisce le esperienze di manager ed imprenditori di successo per assicurare il sostegno finanziario a progetti imprenditoriali di grande prospettiva – aggiunge Tommaso D’Onofrio, CEO di Demetra Holding – Attraverso un modello equity based cerchiamo di apportare un contributo finanziario fondamentale per condurre le idee ed i progetti verso il mercato. Nel corso del 2020 abbiamo già completato una serie di acquisizioni in ambiti diversificati, ma uniti da una serie di visioni comuni: sostenibilità del business plan, eccellenza del team e operatività su mercati in crescita.>>

Un progetto ambizioso ed innovativo che punta ad elevare ulteriormente un settore in espansione come quello del food.

Partner dell’iniziativa: illycaffè, Petra Molino Quaglia, Electrolux Professional, Monograno Felicetti e Polin Group.