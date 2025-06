Il fusillo Voiello accende l’estate

- pubblicità -

È la tenacia – intesa come la capacità di un formato di mantenere la forma e la consistenza al morso – una delle caratteristiche più importanti nel determinare la bontà e la qualità della pasta. Lo pensa circa un intervistato su tre (27,3%) che, di fronte alla richiesta di scegliere un solo aspetto principale per valutare la pasta, ha indicato proprio la tenacia. Ed è questo uno dei dati più forti che emerge dalla ricerca commissionata ad AstraRicerche da Voiello per indagare quali siano i formati di pasta più amati, e soprattutto i must have per un’esperienza di gusto straordinaria.

In questo contesto Voiello – da sempre ispirato dalla continua ricerca della qualità, l’attenzione al dettaglio e il costante miglioramento dei suoi prodotti volti ad offrire un piacere eccezionale – ci porta alla scoperta del suo nuovo Fusillo che è stato perfezionato per offrire un gusto irresistibile e una bontà eccezionale, come rilevato da alcuni consumatori del marchio.

Il Fusillo Voiello è pensato proprio per esaltare il piacere eccezionale: grazie alle sue spire più distanziate trattiene meglio il sugo e con il corpo ispessito diventa ancora più tenace al palato, mettendo in risalto tutti i condimenti e mantenendo la sua forma in ogni piatto.

I dati della ricerca

Voiello ed AstraRicerche[1] hanno indagato quali fossero le caratteristiche, i gesti e le scelte più ricercate per una completa esperienza di gusto. La ricerca, condotta a gennaio 2025, ha rilevato due risultati su tutti che, non solo evidenziano la rilevanza del fusillo per gli intervistati, ma dimostrano come il miglioramento di prodotto di Voiello risponda perfettamente ai bisogni dei partecipanti alla ricerca di AstraRicerche in termini di piacere del palato: il fusillo è tra i tre formati più amati dagli intervistati (per il 47,5%), e per ben il 73,4% è un formato che trattiene i condimenti meglio degli altri.

Se la tenacia si attesta saldamente come caratteristica immancabile più votata dagli intervistati, nella top 5 compaiono anche la capacità di trattenere il sugo (11,3%), insieme al sapore (22,2%), l’omogeneità di cottura (14,6%) e il tempo di cottura effettivo, non troppo lungo e non troppo breve (13,8%).

E se è vero che il piacere eccezionale per Voiello è dato dalla sintesi della ricetta giusta con il formato giusto, è proprio quest’ultimo a guidare i driver di acquisto: oltre un intervistato su due (55,2%) considera il formato uno dei tre aspetti principali da considerare di fronte allo scaffale, ancora meglio se prodotto con grani solo italiani (nella top 3 dei driver di acquisto per il 52,1%).

La ricerca mostra inoltre che consumare pasta è un vero piacere ed è il primo motivo per farlo (44,7%), rilevando, tra gli altri motivi, anche il fatto che fa stare bene e mette di buon umore (29,7%). E lo fa già dal momento della preparazione. A questo riguardo, infatti, per l’84,5% degli intervistati la pasta ha un ruolo importante nell’espressione della propria creatività ai fornelli. Creatività che risulta fondamentale per il 74,9% e addirittura oltre uno su due partecipanti alla ricerca la ritiene necessaria sia nella quotidianità che nelle occasioni speciali. Inoltre, c’è un gesto che, tra tutti, spicca nella fase di preparazione e che esprime al meglio la necessità di dare sfogo al proprio estro ai fornelli: la mantecatura in padella, che permette alla pasta di trovare l’armonia perfetta con il condimento. La spadellata, infatti, è un momento irrinunciabile, tanto che il 66,3% degli intervistati lo compie sempre o spesso.

“È un gesto affascinante che evoca piacere e gusto ed, oltretutto, è fondamentale per esaltare le caratteristiche del formato – ha commentato la chef Beatrice Guzzi – “Con il fusillo Voiello la spadellata perfetta è assicurata: cattura in maniera eccezionale il sugo e resiste perfettamente in cottura e mantecatura. Il risultato è un piacere eccezionale da assaporare morso dopo morso”.

Qualità, il metodo Voiello: estro, grani pregiati 100% italiani e trafilatura al bronzo

Il nuovo Fusillo Voiello non è solo la testimonianza del lavoro certosino che la marca compie ogni giorno alla costante ricerca della qualità ma è espressione di un elemento che più di tutti rappresenta il DNA del marchio: l’estro partenopeo. Un’arte innata, un intreccio di passione, ingegno e bellezza che si rivela al meglio nella fase di design, quando le forme della pasta sono studiate accuratamente e ogni dettaglio è pensato per esaltare gusto, consistenza e piacere sensoriale, ma anche nella costante aspirazione per la ricerca del “meglio del meglio”, come diceva Giovanni Voiello, con l’obiettivo di mantenere viva l’autenticità, arricchendola con soluzioni moderne.

L’attenzione al dettaglio di Voiello parte già dalla scelta della materia prima con la particolare selezione di grani pregiati 100% italiani che dona ai suoi formati un sapore autentico e inconfondibile dalle note lattee e burrose. Con 14 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto, la pasta Voiello si caratterizza per la consistenza tenace, un’armonia di densità e struttura pensata per avvolgere i sapori e offrire una corposità piena al palato, nonché per la sua elasticità, che le permette di modellarsi senza rompersi, garantendo vivacità anche in bocca.

Infine, la trafilatura, realizzata esclusivamente con inserti in bronzo studiati meticolosamente per dare alla pasta forme avvolgenti e renderla estremamente porosa, trattenendo meglio il sugo e sprigionando in bocca un piacere eccezionale.

Abbinamenti e ricette

Il fusillo Voiello è ideale per raccogliere nelle sue spire i condimenti più ricchi, come sughi a base di carne o verdure. La sua rinnovata tenacia rende ogni morso irresistibile anche in abbinamento a salse cremose, pesti o ricette in bianco ricche di particolari, come olive, verdure, capperi, frutta secca. Ecco, dunque, alcune ricette da replicare per un vero piacere eccezionale.

Fusilli con crema di caprino allo zafferano e fiori di zucca

Tempo: 1h

Porzioni: 4 persone

Difficoltà: facile

Ingredienti

320 g Fusillo Voiello N.141

160 g formaggio caprino fresco

100 g fiori di zucca (circa 10 fiori)

20 pistilli di zafferano

1 spicchio d’aglio

4 cucchiai di olio EVO

Pepe nero

Sale

Procedimento

Mettere in infusione lo zafferano in mezzo bicchiere d’acqua calda, non bollente, per almeno un’ora.

Calare i fusilli in abbondante acqua salata bollente. Nel frattempo, in una padella scaldare l’olio con uno spicchio d’aglio, da rimuovere appena inizia a soffriggere. Scottare per qualche secondo i fiori di zucca, mondati e tagliati a strisce, con un pizzico di sale. Rimuoverli e tenerli da parte.

Stemperare il caprino con l’acqua di infusione dello zafferano e versare il composto nella padella.

Scolare la pasta molto al dente e ultimare la cottura nella crema di caprino e zafferano, aggiungendo acqua di cottura della pasta all’occorrenza. Infine unire i fiori di zucca e una spolverata di pepe.

Fusilli con sugo ai tre pomodori e pancetta

Tempo: 30 min

Porzioni: 4

Difficoltà: facile

Ingredienti

320 g Fusillo Voiello N.141

250 g pomodori Piccadilly

250 g pomodori ciliegini gialli

250 g pomodori datterini arancioni

150 g pancetta

1/2 cipolla ramata

Maggiorana fresca

3 cucchiai di olio EVO

Sale

Procedimento

Scaldare una padella e rosolare a fuoco basso la pancetta tagliata a dadini. Scolare e tenere da parte.

Nel fondo della pancetta aggiungere l’olio e soffriggere la cipolla tritata. Unire i pomodori Piccadilly tagliati a metà, salare e cuocere per 5 minuti a fuoco medio. Aggiungere ciliegini e datterini, anche questi tagliati a metà, aggiustare di sale e cuocere fino a quando i pomodori appassiscono.

Tenere da parte 1/3 dei pomodori, frullare il resto e filtrare con un colino a maglia fine per ottenere un sugo di pomodoro dalla consistenza liscia.

Cuocere i Fusilli in abbondante acqua salata bollente. Trasferire il sugo e i pomodori di nuovo in padella con la maggiorana, scolare la pasta molto al dente e ultimare la cottura nella salsa, mantecando con acqua di cottura. Servire con qualche foglia di maggiorana fresca.

[1] Ricerca realizzata da AstraRicerche per Voiello tra il 9 e 12 gennaio 2025 su un campione di consumatori italiani di pasta secca tramite 1018 interviste online.