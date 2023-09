Il Giardino delle Zucche – Pumpkin Patch: la magia del Connecticut contagia i visitatori nel primo week end dell’evento

Si riparte con la seconda settimana di attività al “Giardino delle Zucche – Pumpkin patch”. Come auspicato l’atmosfera del Connecticut, ha stupito e affascinato i visitatori che, arrivati da tutta Italia, hanno avuto l’occasione di immergersi in una atmosfera unica. La magia delle zucche e gli allestimenti scelti per accompagnare il viaggio all’interno del pumpkin patch più grande d’Italia, rendono questo vero e proprio ‘pezzo d’America’ esistente a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, un luogo instagrammabile in ogni suo angolo. Ad imporsi, e non potrebbe essere altrimenti, sono le tinte d’autunno, a partire dalle tante gradazioni di arancio che caratterizzano le 58 varietà di zucche diverse che accompagnano i visitatori durante il percorso, dal campo, con le zucche pronte per essere scelte e poi intagliate o decorate, al bio laghetto e ai gazebo dedicati alle attività. A contribuire a lasciare a bocca aperta i visitatori anche gli animali della fattoria didattica con conigli giganti, cavalli Shetland (quelli di piccole dimensioni), oche, alpaca, tutti con la propria casetta colorata da cui interagire con i visitatori. Una vera e propria family farm con spazi ‘american style’ dove trascorrere un pomeriggio spensierato tra le pannocchie di mais, spaventapasseri, trattori, balle di fieno e i caratteristici ‘red wagon’, i carrettini rossi su cui trasportare le zucche. Apprezzati anche i sapori ‘pumpkin spice’ con le prelibatezze e le bevande alla zucca. Il “Giardino delle Zucche – Pumpkin patch”, giunto alla sua VII edizione, resterà aperto quest’anno fino al primo novembre per permettere ancora una volta di celebrare il rito anglosassone del benvenuto alla stagione autunnale. L’ingresso al ‘Giardino delle Zucche – Pumkin patch’ è su prenotazione (tramite il sito www.ilgiardinodellezucchepp.it), ed è compresa la visita al campo dove si può scegliere la zucca preferita (da intagliare e decorare sul posto e poi portare a casa) e l’accesso ad area giochi, fattoria didattica e al labirinto di mais ampio 15 mila metri quadri realizzato appositamente per i bambini che potranno seguire il percorso verso l’uscita conoscendo la storia di Spookley, la zucca quadrata: un messaggio fondamentale contro le discriminazioni ed il bullismo.

