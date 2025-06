Il “gran crudo” è servito alla Taverna La Riggiola

- pubblicità -

Continuano le cene a tema ideate da Pietro Micillo nella Taverna La Riggiola di Vico Satriano a Napoli.

Giovedì 19 giugno alle 20 è in programma la serata “gran crudo”, a cura degli chef Marco Montella e Marcello Cenere, con wine pairing per creare un’esperienza gustativa ricca e in armonia col menù a base di pesce.

“Il nostro crudo – spiega Micillo – è proposto al naturale da un’accurata scelta dello chef Montella, che ha reso il ristorante una tappa obbligatoria per chi ama i crudi di mare. Una celebrazione di profumi e di sapori, attraverso una selezione di piatti tra i più apprezzati della sua cucina, accanto a nuove proposte pensate per l’occasione”.

Si parte da una selezione di tre ostriche e tris di crostacei, si prosegue con tartare di pescato locale e tartare di tonno, selezione di carpacci, tagliatella di seppia e passion fruit, insalata di pomodorini, sedano e bottarga, e per concludere in freschezza macedonia di frutta fresca con sorbetto al limone. Si dà il benvenuto alla stagione estiva con un menu che valorizza la semplicità e la qualità delle materie prime, restituendole in piatti essenziali e riconoscibili. È da dieci anni che Taverna La Riggiola anima una delle zone più belle di Chiaia. L’imprenditore Pietro Micillo rappresenta la quarta generazione di una famiglia proprietaria di un’azienda agricola dal 1892, ed è così che la Riggiola pone grande attenzione anche alla cucina vegetale, dove trovano impiego i prodotti di stagione. La parola d’ordine è sempre “qualità delle materie prime”, verdure pasta fresca e i crudi di mare, stavolta protagonisti assoluti della tavola, sono i cavalli di battaglia.

Taverna La Riggiola, Vico Satriano, 3 – Napoli Info e prenotazioni: 0810124597