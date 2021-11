Il Mattino presenta la Guida alle Pizzerie della Campania a cura di Luciano Pignataro.

In tutte le edicole della Campania e nelle principali a Roma la prima “Guida alle Pizzerie della Campania” edita dal quotidiano il Mattino e curata dal giornalista scrittore Luciano Pignataro.

200 locali visitati e selezionati, 246 pagine, a 3,80 euro in abbinata con il giornale.

La guida, si sottolinea in una nota, “è un vademecum pratico e tascabile in cui i testi sono corredati da foto e informazioni pratiche da sempre essenziali come orari e giorni di apertura, indirizzi e recapiti telefonici e web per effettuare le prenotazioni”.

“Napoli è la capitale mondiale della pizza, un’arte riconosciuta dall’Unesco. È da qui che parte la punta del compasso che poi si allarga a tutto. Non dobbiamo mai dimenticare la tradizione. Non è campanilismo, ne conservatorismo. È difesa di un identità!”.

Così Pignataro introduce la guida in cui sono stati inseriti anche i “Tre galletti”, simbolo del quotidiano Il Mattino.

In questo caso “I Tre Galletti” indicano le pizzerie rilevanti per storia, per tendenza e per ricerca sui prodotti del territorio. E ci sono anche quelle aderenti all’ Associazione Verace Pizza Napoletana con il logo identificativo. Un elemento di valutazione in più per il lettore, per un patrimonio gastronomico che ha ridato dignità a chi lavora con passione facendo un mestiere faticoso che prima non era considerato degno di essere praticato. (ANSA).