Il Natale è più che buono, è S.QUI.SITO. Idee regalo per appassionati gourmand e tante eccellenze per la tavola delle feste. Anche direttamente a casa con il servizio delivery.

Curiosità gastronomiche dall’Italia e dal mondo, selezioni di formaggi e salumi pregiati, Champagne e vini importanti e tanto altro ancora: dicembre è una festa di sapori e suggestioni da S.QUI.SITO, la boutique gastronomica del gruppo Ciro Amodio a Sant’Anastasia, alle porte di Napoli.

Un unico spazio di 300 metri quadrati dove eccellenza e raffinatezza eno-gastronomica sono grandi protagoniste. I palati più curiosi e avvezzi al buono possono orientarsi tra autentiche rarità, prodotti artigianali di alta qualità e rinomate marche di eccellenza: dal salmone selvaggio della Norvegia alle carni più pregiate nazionali e internazionali, dalla migliore bottarga di muggine della Sardegna alle alici del Mar Cantabrico, dalle più esclusive produzioni di olio extravergine d’olivo ai panettoni artigianali.

Al grande lievitato delle feste è dedicato un ampio spazio: ci sono i panettoni artigianali di grandi e rinomati lievitisti e una produzione a marchio S.Qui.Sito in eleganti confezioni da 1 kg. Sei le varianti di gusto per il Natale 2020: il Tradizionale fedele al disciplinare, all’Albicocca del Vesuvio, il Panettone alla Nutella per i più golosi, sia grandi che piccini e poi tre panettoni d’autore firmati da Francesco Guida, tra i migliori pastry chef d’Italia, figlio d’arte dello chef Peppe Guida Stella Michelin dell’Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense, che per S.Qui.Sito ha realizzato il panettone Cioccolato fondente e amarena dal carattere deciso e goloso al tempo stesso; il Panettone Mela annurca candita, the nero e cannella per un fine pasto dalle note esplosive e il panettone con Pasta di mandorle e mandarino, dal sentore agrumato, fresco al naso e inebriante al palato.

S.QUI.SITO è il paradiso dei gourmand, il luogo ideale per fare la spesa per la Vigilia e il pranzo di Natale, per il Cenone di Capodanno; ma anche per fare regali unici e golosi in confezioni speciali: eleganti gift box sia in legno che in cartone, da mettere sotto l’albero, pensate per essere personalizzate su richiesta con prelibatezze dolci o salate e recapitate direttamente al destinatario tramite un efficiente servizio delivery.

Per un regalo easy&smart c’è la Gift card S.QUI.SITO del valore di 50 euro: semplice, pratica e utilizzabile entro sei mesi dal giorno dell’acquisto.

S.QUI.SITO a Sant’Anastasia, a soli 6 km da Napoli, è dal 2013 la boutique gastronomica del Gruppo Ciro Amodio, brand leader in Campania specializzato nella produzione di latticini dal 1825. Uno spazio di 300 metri quadrati che coniuga ricerca del buono, artigianalità e cucina: sette reparti compongono un ambiente unico pensato per offrire un’esperienza di spesa, con servizio delivery, che sollecita i sensi, invita all’assaggio e alla scoperta di nuovi sapori e prodotti. Il banco macelleria offre in bella mostra tagli e carni pregiate italiane ed estere come l’Aberdeen Angus, il Kobe Wagyu e il Pollo di Bresse, considerato il migliore al mondo. Nel banco salumeria si può scegliere tra una selezione ampissima di formaggi freschi e stagionati, di salumi di pregio come il Jamon iberico e latticini di produzione propria con lavorazione quotidiana a vista; tra gli scaffali della Drogheria di S.QUI.SITO ecco mieli aromatizzati, oli extravergine pregiati, confetture, mostarde, legumi di piccoli artigiani e paste trafilate al bronzo in diversi formati, tè, tisane e un’ampia e accurata sezione gluten free. Infine l’Enoteca a vista propone oltre 500 etichette tra vini italiani e Champagne.

S.QUI.SITO

Sant’Anastasia, Napoli

Via Pomigliano Angolo Via Marciano

0815302328 – info@squisitofood.it