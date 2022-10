Il Panettone al Provolone del Monaco Dop di Fioretti finalista al mondiale della Fipgc.

L’artigiano del pane Domenico Fioretti porta il suo panettone casereccio “Salatiello” con Provolone del Monaco Dop alla finale del campionato del mondo del panettone Fipgc (Federazione internazionale panetteria gelateria cioccolateria).

“Una bella soddisfazione -spiega Mimmo Fioretti- la scelta di partecipare con questa idea ad una competizione così importante è stata premiata con l’approdo in finale e la possibilità di salire sul gradino più alto del podio”.

Domenica 23 ottobre è in programma il Gran Finale della manifestazione. Ad ospitare i partecipanti in lizza per l’ambizioso titolo di campione del mondò sarà il suggestivo scenario del Castello Ducale Orsini a Fiano Romano.

“Il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop è lieto che il suo prodotto figuri nella fortunata ricetta di Mimmo Fioretti, siamo al suo fianco e scaramanticamente non aggiungiamo altro” afferma il presidente Giosuè De Simone.

Una ricetta semplice e vincente. Il diretto interessato rivela la composizione del suo panettone casereccio Salatiello che sarà sicuramente di gradimento di quanti andranno poi a cercarlo nel punto vendita di Carinaro: “Per la sua realizzazione mi sono affidato a prodotti presenti sul territorio e che da sempre mi hanno assicurato la possibilità di realizzare prodotti di alta qualità. In questa ricetta ho utilizzato Farina Caputo Rossa, lievito madre, burro fine, Provolone del Monaco dop e salsiccia secca con finocchietto”.

Adesso è tempo di gareggiare, poi arriverà il momento di portarlo a casa per degustarlo magari per trascorrere una domenica in famiglia con gusto.