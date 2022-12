Il Panettone di Gay-Odin si racconta su Spotify.

L’Antica Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin approda su Spotify. In occasione del Natale 2022 lo storico opificio partenopeo fa il suo ingresso sulla celebre piattaforma musicale e lancia l’audio-racconto “Il Viaggio del Dono”: a parlare è il Panettone che racconta in prima persona il suo dolce viaggio facendo vivere, in forma quasi fiabesca, l’emozione del Natale dal suo punto di vista, quello del dono stesso. Uno storytelling emozionale, dai toni caldi e familiari, che parla di attesa, di festa, di casa e della magia del dono che genera unione e gioia. Un esperimento innovativo di entertainment, che coniuga le tecnologie più moderne con i valori classici di artigianalità e passione di Gay-Odin.

“Il Viaggio del Dono” è l’operazione che accompagna il lancio delle nuove confezioni natalizie Gay-Odin ad edizione limitata. Il progetto, ideato e curato dall’agenzia di comunicazione Antville, è nato con l’obiettivo di creare una narrazione su più livelli, attraverso una storia da vedere sui pack e da ascoltare su Spotify, con le illustrazioni e i racconti che si fondono in un’esperienza multisensoriale. Proprio per questo motivo il packaging dei lievitati natalizi quest’anno si presenta in una veste completamente rinnovata e interattiva: ogni confezione regalo è contrassegnata da un’etichetta contenente lo Spotify Code. Per ascoltare l’audio-racconto basta munirsi di smartphone ed eseguire pochi e semplici passaggi: collegarsi alla piattaforma, inquadrare il codice e scansionarlo. Qualche secondo di attesa ed ecco che il podcast sarà pronto per essere fruito gratuitamente. Anche l’illustrazione del packaging, riprodotta sulle quattro facciate della confezione nelle tonalità oro e blu Fleury, il colore storico dell’azienda, ripercorre per immagini le tappe del racconto: dalla Fabbrica Gay-Odin, dove nascono le dolci creazioni natalizie, fino al calore della casa con il tradizionale scambio dei regali.

Lo Spotify Code de “Il Viaggio del Dono” è presente su tutte le confezioni dei lievitati della casa a cominciare dal Panettone Foresta, nato dalla combinazione di due eccellenze italiane: l’impasto Offella lievitato lentamente in maniera naturale e caratterizzato da una mollica alta e bene alveolata, profumata e soffice al palato, e il Cioccolato Foresta Gay-Odin, prodotto icona dell’azienda che per la lavorazione richiama i rami e la corteccia di un albero. La selezione di lievitati Gay-Odin comprende anche il Panettone Gocce di Foresta farcito con gocce e crema Cioccolato Foresta, il Panettone Fondente ricoperto da una golosa colata di cacao fondente, e poi il Pandoro Gocce di Cioccolato costellato da piccole pepite di puro cacao. Dolci delle feste che sanno unire bontà ed eleganza artigiana.

Le specialità Gay-Odin possono essere ordinate e spedite in tutta Italia ed Europa attraverso il sito gay-odin.it

Antica Fabbrica di Cioccolato, Via Vetriera, 12 – 80100, Napoli

Punti vendita a Napoli, Milano e Roma – gay-odin.it