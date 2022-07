Il pasticciere sorrentino delle celebrity, Antonio Cafiero dedica un gelato alla splendida attrice Francesca Tizzano, protagonista su Rai 2 del magazine “Felicità” .

Felicità è… gustare un golosissimo gelato realizzato ad hoc dal pasticciere sorrentino delle celebrity per una splendida attrice, che di gioia, pardon, di Felicità ne sa qualcosa.

Ad ispirare l’eclettico Antonio Cafiero della gelateria Primavera, stavolta, è stata, infatti, Francesca Tizzano, bellezza made in Sorrento che, dopo aver illuminato col suo glamour il red carpet del Festival di Cannes, è appena tornata in tv. Su Rai2, per la precisione, dove è stata riconfermata al fianco di Pascal Vicedomini nel programma “Felicità – La stagione dell’amore e della solidarietà”. Format che, durante le 15 puntate previste, vedrà tra i tanti ospiti: Pierfrancesco Favino, Andrea e Matteo Bocelli, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante, Michele Morrone e Raoul Bova.

Per Francesca, Cafiero ha pensato a un sorprendente mix di cocco, lampone e banana, variegato al caramello e al cioccolato, impreziosito da tanta frutta a pezzettoni. Una proposta fresca, coloratissima e saporita, gradita alla bella attrice e alla mamma Anna, habitué del locale di corso Italia.

Ma Felicità non è solo il nome dell’ice cream dedicato alla Tizzano, ma anche il leitmotiv scelto da Antonio Cafiero per questa calda estate, cui finora ha dedicato oltre 80 gusti diversi di gelato: dai must have Caprese, Delizia al limone e millefoglie, all’“inebriante” vino con le percoche. E, ancora, gelsi del monte Faito, tè giapponese e tutti i sapori del Sud: dal bergamotto alla liquirizia, dai pistacchi di Bronte ai fichi secchi del Cilento, dalle mandorle di Avola alle noci di Sorrento.

Gelateria – Pasticceria Primavera

Corso Italia 142 – Sorrento (Napoli)

Tel. 081 8073252