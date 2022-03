Il pasticciere sorrentino delle celebrity, Antonio Cafiero rende omaggio a Lucio Dalla, in occasione dei 10 anni dalla scomparsa, con dolci e gelati ad hoc.

Nasce dal sodalizio tra i profumatissimi agrumi della Penisola e uno dei dolci preferiti da Lucio Dalla, una versione speciale del “Tiramisù all’arancia”, omaggio del pasticciere sorrentino delle celebrity Antonio Cafiero, al grande artista bolognese, particolarmente legato alla città del Tasso.

Un “dolce ricordo”, che ha preso forma e gusto, proprio lì “dove il mare luccica e tira forte il vento…”, a due passi dall’albergo in cui Dalla scrisse l’indimenticabile “Caruso”. Il primo di una serie di gustosi “cadeau”, preparati in occasione dei 10 anni dalla prematura scomparsa del cantautore. Ricorrenza, che nell’incantevole Terra delle sirene ha mobilitato un po’ tutti, prolungando per ben un mese le celebrazioni.

“Ho avuto la fortuna di ospitare spesso Lucio nella mia pasticceria – spiega Antonio Cafiero -. Per anni, Sorrento è stato uno dei suoi dolci approdi. Giungeva qui in barca… amava questa terra e aveva instaurato un legame stretto con questi luoghi. Quando arrivava, si spargeva subito la voce ed io, conoscendo la sua passione, gli preparavo immediatamente il tiramisù come piaceva a lui, coi savoiardi ben inzuppati. Diceva: “Proprio come si fa a casa”. In quest’ultima rivisitazione – continua – ho voluto regalare al dolce un tocco sorrentino, ho così adagiato sul fondo di mezza arancia svuotata i biscotti intrisi di caffè e una farcia all’insegna di panna e mascarpone aromatizzata con succo di limone e arancia grattugiata. A completare il tutto, pezzetti di cioccolato fondente, scorzette di agrumi e una spolverata di cacao”.

Ma non è tutto. Cafiero ha dedicato, infatti, a Lucio Dalla anche un gelato a base di arancia, pistacchio e limone ispirato ad un’opera dell’artista Rosanna Ferraiuolo e per Pasqua ha in serbo uova e colombe, che ricordano il volto inconfondibile del simpatico cantautore, abbinati ai versi dei suoi brani più celebri.

Gelateria – Pasticceria Primavera

Corso Italia 142 – Sorrento (Napoli)

Tel. 081 8073252