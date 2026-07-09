Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, nuovo menu estivo, viaggio sensoriale nel Mediterraneo

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Situato al nono piano del ROMEO Napoli, la cui architettura è firmata dal premio Pritzker Kenzo Tange, Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, insignito di 1 stella MICHELIN, presenta il nuovo menù estivo firmato dallo Chef pluristellato Alain Ducasse e dall’Executive Chef Alessandro Lucassino.

La proposta esplora le eccellenze della Campania seguendo i principi della Cuisine de la Naturalité definita dalla visione gastronomica di Ducasse.

Nel rispetto della natura, dei sapori e del buon vivere, la cucina de Il Ristorante Alain Ducasse Napoli esalta la purezza delle materie prime attraverso tecniche francesi e una grande attenzione alla sostenibilità.

In un dialogo continuo tra terra e mare, gli ingredienti vengono trattati con cotture brevi e condimenti essenziali per preservarne l’integrità, le caratteristiche nutrizionali e l’espressione più autentica del gusto.

Estate celebrata attraverso stagionalità come forma d’arte

Antipasti

Il menù celebra l’estate attraverso la stagionalità come forma d’arte. Il viaggio gastronomico inizia con i Fagiolini alla fiamma, dove la nota tostata incontra la freschezza del finocchietto marino e la spinta dei semi di senape aciduli. Il percorso prosegue con il Gambero viola dell’isola di Ischia, abbinato ai ceci di Cicerale, a una fine gelée allo zafferano e al prestigio del caviale Kristal, mentre la Variazione di pomodoro diventa un inno alla bella stagione grazie all’audace condimento all’anemone di mare e a un’infusione alla rosa.

Primi piatti

I primi piatti esaltano i contrasti: la Calamarata viene resa dolce dalle pannocchie di mare, rinfrescata dallo zenzero e resa inaspettata dall’intensità del grué di cacao, mentre i Bottoni di melanzane racchiudono l’essenza dell’estate tra la dolcezza delle mandorle e la freschezza della menta piperita.

Secondi

I secondi celebrano la ricchezza del mare e dell’entroterra con la Triglia di scoglio scottata che dialoga con la complessità del kimchi di carote e frutti di mare in un consommé iodato. Il Polpo alla griglia si trasforma in un vero e proprio giardino del Mediterraneo con erbe fresche pestate al mortaio, mentre l’Astice blu alla brace incontra la delicatezza delle zucchine gialle confit, la consistenza dei fiori croccanti e la pungenza dell’olio al nasturzio. L’eccellenza rurale si esprime invece nel Piccione di Laura Peri, accompagnato da lattughino e dal prezioso tartufo scorzone estivo.

Dessert

L’esperienza culinaria si conclude con il Pistacchio leggero e ghiacciato con granita al fiore d’arancio che regala un soffio di brezza, l’Albicocca del Vesuvio che celebra il territorio insieme al Passito di Pantelleria e al gelato al polline e tagete, e il Bianco di bufala che si unisce al latte di mandorla e alla mandorla amara in un gioco di assoluta purezza. Immancabile, infine, l’iconico Soufflé al cioccolato 75% della Manufacture Alain Ducasse a Parigi.

Percorsi di degustazione

Oltre alla proposta à la carte, il ristorante invita a scoprire due percorsi degustazione pensati per raccontare in sequenza la visione gastronomica dello Chef e il suo equilibrio armonico tra intensità e leggerezza:

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